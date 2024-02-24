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8 bakan eskitti, 2 kez temeli atıldı! Açılamayan havalimanına tepki geldi: 2011'den beri gündemde

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2024 11:18
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Çukurova'da yeni havalimanı tartışmaları devam ediyor. Adana-Mersin arasına yapılması planlanan havalimanı projesi şu ana kadar 8 bakan eskitti. 2011'den bu yana gündem olan proje için ayrıca iki kez temel atma töreni gerçekleştirildi. Henüz açılamayan Çukurova Havalimanı'yla ilgili muhalefetten de tepki geldi.

8 bakan eskitti, 2 kez temeli atıldı! Açılamayan havalimanına tepki geldi: 2011'den beri gündemde

Adana ile Mersin arasında Tarsus ilçesinde yapılacak Çukurova Havalimanı için 6 bakan 2 kez temel attı. Aradan 13 yıl geçti, bitmeyen havaalanı 8 ulaştırma bakanı gördü. 2011’den beri devam eden süreçte ise her bakan açılış için yeni bir tarih verdi.

Yeni Bakan Abdülkadir Uraloğlu da "Ocak 2024" tarihini vermişti ama havaalanı henüz açılamadı.

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Tarsus Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Akyüz alandan bu fotoğrafları paylaşmıştı

İNŞAAT BİLMECESİ

Sözcü'de yer alan habere göre Mersin Valisi geçen hafta inşaatın bittiğini ve Cumhurbaşkanı’ndan açılış için tarih beklediklerini bildirdi. Tarsus Kaymakamı ise alana gidip, inşaatın devam ettiğini söyledi ve bitmemiş alandan fotoğraflar paylaştı.

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CHP Milletvekili Gülcan Kış, havalimanı için yapılan temel atma törenlerinin fotoğraflarını tek tek gösterdi

CHP'DEN TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’de yaptığı açıklamada iktidarın 13 yıldır halkı oyaladığını savundu. Kış konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"HEDEF 2013'TÜ"

“Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar. 2011’den beri gündemde olan Çukurova Havalimanı da AK Parti’nin seçim yatırımı olarak tarihe geçti. Hedef haavalimanını 2013’teki Akdeniz Oyunları’na yetiştirmekti ama olmadı. Sonra, Mart 2016’da tamamlanacağı açıklandı yine olmadı. Mart 2017’de 2. kez temel atıldı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ‘Çukurova Havalimanı için bizim önemli. 2019’a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok’ dedi. Ama ortada bir şey yok.”

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Anahtar Kelimeler:
Çukurova CHP havalimanı
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