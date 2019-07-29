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8 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 8 bini buldu.Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu gününde ülkelerine geçiyor.

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 8 bini buldu.
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu gününde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Gece saatlerinden itibaren sıraya giren Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler gruplar halinde ülkesine gönderiliyor.

40 dereceyi bulan sıcakta yolculuk
Suriyeliler, Kilis’te 40 dereceye yaklaşan sıcak havada zorlu şartlarda ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor.
Suriyelilerin polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

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