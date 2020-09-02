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8 gün önce evden çıkan çoban bir daha dönmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde 8 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki çoban Mustafa Sarı’yı ailesi her yerde arıyor.Kıca Mahallesi’nde çobanlık yapan Mustafa Sarı, 8 gün önce sabah saatlerinde evden çıktı, bir daha eve geri dönmedi.

8 gün önce evden çıkan çoban bir daha dönmedi

Mersin’in Silifke ilçesinde 8 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki çoban Mustafa Sarı’yı ailesi her yerde arıyor.
Kıca Mahallesi’nde çobanlık yapan Mustafa Sarı, 8 gün önce sabah saatlerinde evden çıktı, bir daha eve geri dönmedi. Uzun süre ailesi tarafından aranan Mustafa Sarı bulunamayınca ailesi jandarmaya başvurdu.
Yakınları tarafından il genelinde aranan Mustafa Sarı’dan herhangi bir iz bulunamayınca kayıp ilanı verildi.
Sosyal medyadan yardım için paylaşım yapan ağabeyi Tarık Sarı kardeşinin kayıp olduğunu ve 8 gündür haber alamadıkları için endişe duyduklarını belirtirken eş, dost ve akrabadan oğlunun bulunması için yardım istedi.

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