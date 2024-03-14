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  4. 8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu

8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu

14.03.2024 20:05
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Mehmet Çakır’ın cesedi, savcılık incelemesinden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu

İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır bir daha geri dönmedi. Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Mehmet Çakır'ın bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.

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8 GÜN SONRA BULUNDU

Çalışmalar sürerken, 8 gün sonra bugün, vatandaşlar tarafından Yeniceköy Göleti mevkisinde Çakır’ın ağaca asılı cesedi bulundu.

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Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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