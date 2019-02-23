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8 ilde kaçak içki operasyonu: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 2 bin 674 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

8 ilde kaçak içki operasyonu: 34 gözaltı

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 2 bin 674 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 aylık takibi sonucu Amasya, İstanbul, Ankara, Tokat, Samsun, Çorum, Manisa ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şahıs gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 2 bin 674 şişe sahte bandrollü kaçak içki, 3 bin boş şişe ile 2 bin 500 şişe kapağı tespit edildi. El konulan içkiler ve şişeler iş makineleri tarafından imha edildi.
Sorgularının ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise bu sabah Merzifon Adliyesine sevk edildi.

8 ilde kaçak içki operasyonu: 34 gözaltı

8 ilde kaçak içki operasyonu: 34 gözaltı

8 ilde kaçak içki operasyonu: 34 gözaltı

8 ilde kaçak içki operasyonu: 34 gözaltı

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