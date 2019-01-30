8 işçinin öldüğü maden patlamasında savcı mütalaasını verdi

Zonguldak’ta 6 yıl önce meydana gelen ve 8 işçinin hayatını kaybettiği maden patlaması davasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada Star A.Ş. firması genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve proje sorumlusunun asli kusurlu, dönemin TTK Kozlu Müessese Müdürü ve müdür yardımcısının ise denetim görevlerini yeterli şekilde yapmadıklarından tali kusurlu oldukları belirtildi.

7 Ocak 2013 günü yerin 630 metre altında meydana gelen ani metan gazı püskürmesi sonucu TTK’nın galeri açma işini yürüten Star A.Ş. isimli taşeron firma çalışanı 8 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Dönemin TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu ile Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, şube müdürü Ahmet Aktaş ile yüklenici firma genel müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirketin genel müdür yardımcısı İlal Köksal ile proje sorumlusu Ersin Koparan, Mustafa Ünlü, yüklenici firmanın mühendisleri Uğur Öztürk, Murat Çınar ve Yüksel Keskin hakkında ’bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla dava açıldı.

Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıkların bazıları ve ölen işçilerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı ek raporlarla beraber 5 bilirkişi raporu doğrultusunda sanıklar için kusur oranlarında bir değişiklik olmadığını belirtti. Ancak olayda kısmen de olsa kaçınılmazlık olgusunun bulunduğu kanaatine varıldığını belirtti.

2’şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı da mütalaasını vererek sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada yüklenici firma yetkililerinin asli kusurlu, TTK yetkililerinin ise tali kusurlu oldukları belirtilerek şöyle denildi:

"Yüklenici Star A.Ş.’nin TTK Kozlu Müessesesinde bulunan maden faaliyeti sırasında 7 Ocak 2013 günü ateşleme faaliyeti sırasında meydana gelen ani gaz degajında işçilerden Hasan Bozacıoğlu, Muharrem Yapıcı, Köksal Kadıoğlu, Muhsir Akyüz ve Satılmış Aslan’ın ölü olarak, Hayrettin Dağkıran’ın ise yaralı olarak olay mahallinden çıkarıldığı, Yüksel Koca’nın 11 Ocak 2013 günü, Ahmet Şeker’in ise 12 Ocak 2013 günü ölü olarak çıkarıldıkları, olayda Harun Özbakan, Hasan Baş, Hüseyin Akyaz ve Mustafa Sarı’nın hayati tehlike geçirmeyecek ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, Turgut Durgut, Özkan Bulut ve Ferhat Şahin’in hayati tehlike geçirmeyecek ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde, Hayrettin Dağkıran’ın ise yaşamsal tehlike geçirecek şekilde zehirlendikleri, dosya kapsamında olaya ilişkin alınan bilirkişi raporları, bu raporlardaki değerlendirmeler ve dosya kapsamına göre Star A.Ş. yetkililerinin sözleşmede bulunmasına rağmen teknik nezaretçi görevlendirmedikleri, bu açığın TTK tarafından kapatıldığı, iş güvenliğine ilişkin olarak iş güvenliği uzmanı bulundurmadıkları, sondaj çalışmalarının yetersiz olduğu ve işyerine ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini almayarak ateşleme sırasında olay mahallinde en fazla üç personel bulundurulması gerekirken olay mahallinde çok sayıda işçinin bulundurulması suretiyle neticenin meydana gelmesinde veyahutta neticenin ağırlaşmasında kusurlu olduklarının sabit olduğu ve buna göre Star A.Ş. işveren vekili genel müdür Şafak Sırrı Demirel, genel müdür yardımcısı İlal Köksal, proje sorumlusu Ersin Koparan’ın asli olarak kusurlu oldukları, TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ve müessese müdür yardımcısı Nurettin Yılmaz’ın belirtilen eksikliklere ilişkin olarak denetim görevlerini yeterli şekilde yapmadıklarından tali kusurlu oldukları anlaşılmıştır. Kısmi çelişkiler bulunmakla birlikte iki bilirkişi raporu kapsamına göre sanıklardan daimi nezaretçi Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk’ün ve teknik nezaretçi Ahmet Aktaş ile sondaj görevlisi Mustafa Ünlü’nün olayda kusurlarının bulunmadığının belirtilmesine göre ayrıca Ahmet Aktaş’ın olay tarihinde izinli olup görevde bulunmaması da birlikte değerlendirildiğinde taksirle hareket neticesinde dahi olsa şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca yüklenen suça ilişkin taksirlerinin neticenin gerçekleşmesine neden olduğuna dair mahkumiyetlerine yeterli kesin delil elde edilemediğinden beraatleri mütalaa olunur."