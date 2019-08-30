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8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 05:19 | Son Güncelleme

Dönüş yolu gurbetçileri ve yurt dışına çıkış yapmak isteyenleri zorlamaya devam ediyor. Halihazırda devam eden inşaat sebebiyle oluşan trafiğe bir de bayram tatilini değerlendirmek için yurt dışına çıkmayı tercih edenlerin yoğunluğu da eklenince İpsala Sınır Kapısı'na ulaşan kuyruk 8 kilometreyi geçti.

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Saatlerce güneşin altında bekleyenler ise yolda zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan bazı yolcular camları açarak serinlemeye çalışırken bir çok yolcu da yol kenarında oturarak bekledi.

'SICAĞIN ALTINDA SAATLERDİR BEKLİYORUZ'

Çok zorlandıklarını belirten yolcular: "Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz, araç içinde bekleyemiyoruz çünkü hava çok sıcak, araç çalışmadığı için de klimayı açmıyoruz, artık bu sıra biter diye umarken 2 saati bitirdik, tek umudumuz akşam olmadan karşıya geçmek" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İpsala dönüş kuyruğu

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