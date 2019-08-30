8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Saatlerce güneşin altında bekleyenler ise yolda zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan bazı yolcular camları açarak serinlemeye çalışırken bir çok yolcu da yol kenarında oturarak bekledi.

'SICAĞIN ALTINDA SAATLERDİR BEKLİYORUZ'

Çok zorlandıklarını belirten yolcular: "Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz, araç içinde bekleyemiyoruz çünkü hava çok sıcak, araç çalışmadığı için de klimayı açmıyoruz, artık bu sıra biter diye umarken 2 saati bitirdik, tek umudumuz akşam olmadan karşıya geçmek" diye konuştu. (İHA)

