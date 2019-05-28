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8. Kısa Film Senaryo Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 20:12 | Son Güncelleme

"Masal" adlı eseriyle katılan Ali Aydemir birinciliğe layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından düzenlenen "8. Kısa Film Senaryo Yarışması"nda ödül kazanan isimler belli oldu.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen yarışmaya, bu sene başta "anne" olmak üzere "baba, ağabey, abla, dede" gibi tüm aile fertlerini kapsayan senaryolar kabul edildi.

Senaryolar, Elif Örs başkanlığında toplanan ve İbrahim Demirkan, Yasemin Yüksel, İdris Şahin, Elif Büşra Eskin ile Suat Emuce'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Ankara'dan "Masal" adlı eseriyle katılan Ali Aydemir birinciliğe layık görüldü.

Bursa'dan "Basamak" isimli senaryosuyla başvuran Hüseyin Seçgin'in ikinci seçildiği değerlendirmede, Zonguldak'tan "Çınarımızın Gölgesinde" adlı eseriyle Umut Ateş de yarışmanın üçüncüsü olarak açıklandı.

Ayrıca, "Ayşe Şasa Özel Ödülü" Konya'dan Uğur İkiz, " Yücel Çakmaklı Özel Ödülü" ise Ankara'dan Burak Çalışkan'ın oldu.

"8. Kısa Film Senaryo Yarışması"nın ödül töreni, 1 Haziran'da Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilecek.

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8. Kısa Film Senaryo Yarışması ÖĞ-DER

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