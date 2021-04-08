8 Nisan burç yorumları | 8 Nisan’da burçlara neler oluyor?

Bugün Ay Balık burcuna geçiyor. Bazı konularda direnmemek, olmayanı zorlamak konularında dikkatli olmalıyız. Öğle saatlerinde ise sanata veya hobilerimize daha çok vakit ayırmak isteyebiliriz. Ancak planlamadığımız gelişmeler konusunda da dikkatli olmalıyız. Burçlar 8 Nisan gününde sezgilerimize güvenmemiz gerektiği söylüyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Rutininiz dışına çıkabilir, farkı ortamlar ve farklı çalışmalar ile meşgul olabilirsiniz. Finansal konularda planlı olma zamanı.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ileriye yönelik planlamalarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizin ilerisini düşünerek hareket edebilirsiniz. Akşam saatlerinde plan dışı durumlar, ani kararlar içinde olabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün değişiklik isteği ve farklılık arayışı öne çıkabilir. İş hayatınız ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili konularda bir seçim ve karar içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde ilişkilerde daha gizemli olabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkileriniz, çevre ve toplum, yakın çevre ve akrabalar gündemde olacaktır. İlişkilerin geleceğini gözden geçirebilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şans ve şanssızlıklar daha fazla karşınıza gelebilir. Risk alırken daha temkinli olmalı, ilişkiler ve finans konularında doğru seçimler yapmaya gayret göstermelisiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün sosyalleşecek ve iş görüşmeleri, toplantılar, dostlarınız ve sevdiklerinizle bir araya gelme gündeminizde olacak. Karşınızdaki kişilerden adım ve teklifler görebilir, sürpriz tavırlarla karşılaşabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün dağınıklık ve tembellik hali, keyfi hareket etme isteği, durağanlık daha çok öne çıkabilir. Tatlı ve yemeklere düşkünlük artabilir. Anlık ruh halinize göre hareket edebilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz güçleniyor. Olayların arka planını tahmin ederek hareket ediyorsunuz. İletişim yanlısı olmalı, akıl okumaktan ve önyargıyla hareket etmekten kaçınmalısınız.
YAY BURCU YORUMU
Bugün planlarınız sık sık değişebilir. Ruh haliniz daha değişken olabilir. Kararsızlık ve ikilem yaşadığınız bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aile ilişkilerinde kabul edici, affedici olma zamanı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ikili durumlar arasından seçebilir, iki farklı yol veya iki farklı seçenek arasından birini seçerek bir yola girebilirsiniz. Uzlaşma ve barışma sağlamak istediğiniz konu ve kişilerle ilgili gün batımına doğru adımlar atabilirsiniz. Kazalara dikkat.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda daha iyisini var etme gayesi, maddi anlamda güçlenme, yaşam içinde isteklerinizi elde etme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha uyumlu ve sağlıklı enerjilerin ortaya çıkması için kendinizle ilişkinizi gözden geçirin.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün daha gizemli, içe dönük ve kontrolcü olabilirsiniz. Kişi ve ortamlara göre hareket ederek kendinizi güvende hissedebilir ve garantiye almak isteyebilirsiniz. İstek ve ihtiyaçlarınız ön planda olabilir.
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