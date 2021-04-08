KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 8 Nisan burç yorumları | 8 Nisan’da burçlara neler oluyor?

8 Nisan burç yorumları | 8 Nisan’da burçlara neler oluyor?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
08.04.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük burç yorumları pek çok konuda kişilerin hayatlarına yardımcı olur. 8 Nisan günü burçlar gün boyu sakin bir enerji ile çevrili. Aslan ve Koç burcunu çok güzel gelişmeler bekliyor. Terazi ve Akrep burçları ise sonunda aşk hayatlarında güzel gelişmelerle karşılaşıyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

8 Nisan burç yorumları | 8 Nisan’da burçlara neler oluyor?

Bugün Ay Balık burcuna geçiyor. Bazı konularda direnmemek, olmayanı zorlamak konularında dikkatli olmalıyız. Öğle saatlerinde ise sanata veya hobilerimize daha çok vakit ayırmak isteyebiliriz. Ancak planlamadığımız gelişmeler konusunda da dikkatli olmalıyız. Burçlar 8 Nisan gününde sezgilerimize güvenmemiz gerektiği söylüyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Rutininiz dışına çıkabilir, farkı ortamlar ve farklı çalışmalar ile meşgul olabilirsiniz. Finansal konularda planlı olma zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ileriye yönelik planlamalarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizin ilerisini düşünerek hareket edebilirsiniz. Akşam saatlerinde plan dışı durumlar, ani kararlar içinde olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün değişiklik isteği ve farklılık arayışı öne çıkabilir. İş hayatınız ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili konularda bir seçim ve karar içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde ilişkilerde daha gizemli olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkileriniz, çevre ve toplum, yakın çevre ve akrabalar gündemde olacaktır. İlişkilerin geleceğini gözden geçirebilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şans ve şanssızlıklar daha fazla karşınıza gelebilir. Risk alırken daha temkinli olmalı, ilişkiler ve finans konularında doğru seçimler yapmaya gayret göstermelisiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün sosyalleşecek ve iş görüşmeleri, toplantılar, dostlarınız ve sevdiklerinizle bir araya gelme gündeminizde olacak. Karşınızdaki kişilerden adım ve teklifler görebilir, sürpriz tavırlarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün dağınıklık ve tembellik hali, keyfi hareket etme isteği, durağanlık daha çok öne çıkabilir. Tatlı ve yemeklere düşkünlük artabilir. Anlık ruh halinize göre hareket edebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz güçleniyor. Olayların arka planını tahmin ederek hareket ediyorsunuz. İletişim yanlısı olmalı, akıl okumaktan ve önyargıyla hareket etmekten kaçınmalısınız.

YAY BURCU YORUMU
Bugün planlarınız sık sık değişebilir. Ruh haliniz daha değişken olabilir. Kararsızlık ve ikilem yaşadığınız bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aile ilişkilerinde kabul edici, affedici olma zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ikili durumlar arasından seçebilir, iki farklı yol veya iki farklı seçenek arasından birini seçerek bir yola girebilirsiniz. Uzlaşma ve barışma sağlamak istediğiniz konu ve kişilerle ilgili gün batımına doğru adımlar atabilirsiniz. Kazalara dikkat.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda daha iyisini var etme gayesi, maddi anlamda güçlenme, yaşam içinde isteklerinizi elde etme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha uyumlu ve sağlıklı enerjilerin ortaya çıkması için kendinizle ilişkinizi gözden geçirin.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün daha gizemli, içe dönük ve kontrolcü olabilirsiniz. Kişi ve ortamlara göre hareket ederek kendinizi güvende hissedebilir ve garantiye almak isteyebilirsiniz. İstek ve ihtiyaçlarınız ön planda olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
2021 Nisan ayında burçlarda neler oluyor?2021 Nisan ayında burçlarda neler oluyor?
Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de Derin gerçeği ortaya çıktı! Asya'ya büyük şok

Sadakatsiz'de Derin gerçeği ortaya çıktı! Asya'ya büyük şok

Sevilen dizisi için flaş karar! Yapım şirketi açıkladı

Sevilen dizisi için flaş karar! Yapım şirketi açıkladı

Çırılçıplak kamera karşısına geçti

Çırılçıplak kamera karşısına geçti

Haberi seksi pozlarla kutladı

Haberi seksi pozlarla kutladı

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle geri dönüyor!

Erken cilt yaşlanmasının önüne geçebilirsiniz

Erken cilt yaşlanmasının önüne geçebilirsiniz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

İlginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bugün sizi neler bekliyor?

Bugün sizi neler bekliyor?

İşte 29 Mart günlük burç yorumları

İşte 29 Mart günlük burç yorumları

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.