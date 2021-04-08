8 Nisan burç yorumları | 8 Nisan’da burçlara neler oluyor?

Bugün Ay Balık burcuna geçiyor. Bazı konularda direnmemek, olmayanı zorlamak konularında dikkatli olmalıyız. Öğle saatlerinde ise sanata veya hobilerimize daha çok vakit ayırmak isteyebiliriz. Ancak planlamadığımız gelişmeler konusunda da dikkatli olmalıyız. Burçlar 8 Nisan gününde sezgilerimize güvenmemiz gerektiği söylüyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Rutininiz dışına çıkabilir, farkı ortamlar ve farklı çalışmalar ile meşgul olabilirsiniz. Finansal konularda planlı olma zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ileriye yönelik planlamalarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizin ilerisini düşünerek hareket edebilirsiniz. Akşam saatlerinde plan dışı durumlar, ani kararlar içinde olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün değişiklik isteği ve farklılık arayışı öne çıkabilir. İş hayatınız ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili konularda bir seçim ve karar içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde ilişkilerde daha gizemli olabilirsiniz.