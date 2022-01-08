8 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen popüler şans oyunları arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. İşte 8 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



