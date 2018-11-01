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8 saniyede bir fili bile öldürecek kuvvette! Operasyonla yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 02:27 | Son Güncelleme

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Zehrin 8 saniyede bir fili öldürecek tesire sahip olduğu belirtildi.

8 saniyede bir fili bile öldürecek kuvvette! Operasyonla yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜÇÜK BİR DAMLASI BİR FİLİ 8 SANİYEDE ÖLDÜRECEK GÜÇTE

Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kobra zehri

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