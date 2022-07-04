HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Temmuz Cuma resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz cuma günü bankalar, noterler, postaneler açık mı?

8 Temmuz Cuma resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz cuma günü bankalar, noterler, postaneler açık mı?

04.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Temmuz Cuma resmi tatil mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Arefe günü banka, noter, postane gibi yerlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz cuma günü bankalar, noterler, postaneler açık mı? İşte detaylar...

8 Temmuz Cuma resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz cuma günü bankalar, noterler, postaneler açık mı?

8 Temmuz Cuma resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu. Bundan dolayı 8 Temmuz Cuma gününün yarım gün olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 8 Temmuz Cuma resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz cuma günü bankalar, noterler, postaneler açık mı? Detaylar haberimizde...

8 TEMMUZ CUMA RESMİ TATİL Mİ?

8 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın arefesidir.

Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma yarım gün tatil olacak. Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler hizmet vermiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ateş açılarak durdurulduKaçak göçmenleri taşıyan minibüs ateş açılarak durduruldu
Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlarKoyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar
Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı arefesi postane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! 1 göçmen hayatını kaybetti

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!

İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'da kaza geçirdi!

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.