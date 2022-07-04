8 Temmuz Cuma resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu. Bundan dolayı 8 Temmuz Cuma gününün yarım gün olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 8 Temmuz Cuma resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz cuma günü bankalar, noterler, postaneler açık mı? Detaylar haberimizde...

8 TEMMUZ CUMA RESMİ TATİL Mİ?

8 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın arefesidir.

Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma yarım gün tatil olacak. Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler hizmet vermiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

