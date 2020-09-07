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8 ülkede birden araştırma yapıldı: Türk turizmine Netflix etkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması neticesinde Netflix'in, yayınlanan dizi ve filmlerle Türk turizmine katkı sağladığı ortaya çıktı. ABD'den Hindistan'a farklı kültürleri yaşayan onlarca insanın katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye'ye turist olarak gelme istekleri 2 kat arttı. İşte o araştırma ve detayları...

8 ülkede birden araştırma yapıldı: Türk turizmine Netflix etkisi

ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye’nin turizmine sağladığı katkıyı somut verilerle ortaya koydu. 

Elde edilen verilere göre, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimali, izlemeyenlerin iki katından daha fazla. “Netflix’te karşıma çıkmasaydı Türk yapımlarını izlemezdim” diyenlerin oranı ise yüzde 47

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye’nin turizmine sağladığı büyük katkıyı verilerle ortaya koydu. Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan’daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

İZLEYENLER TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR

The Gift

Her iki gruptaki katılımcılara da pandemi sonrası turistik amaçla Türkiye’ye seyahat etmek isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi. Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen ilk grupta “Evet, Türkiye’ye seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54’e kadar çıkarken, diğer gruptaki katılımcılar arasında bu cevabı verenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. Başka bir deyişle Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalinin, diğer kişilerin iki katından daha fazla olduğu belirlendi. Ülkeler özelinde bakıldığındaysa, Netflix’teki yerli yapımları izledikten sonra Türkiye’ye seyahat etmeye karar verdiklerini en çok söyleyenler sırasıyla Avustralya, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan’daki katılımcılar oldu.

NETFLIX’TE GÖRÜP KEŞFEDİYORLAR

Yarına Tek Bilet (2)

Diğer yandan araştırma, normal koşullarda Türk yapımlarına ilgi duymayan kişilerin de Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koydu. Buna göre ilk gruptaki katılımcıların yüzde 47’si "Netflix’te karşıma çıkmasaydı herhangi bir Türk yapımını izlemezdim” derken, bu oran Fransa, İsveç ve Brezilya gibi ülkelerde yüzde 70’in üzerine çıktı. 

‘MADE IN TURKEY’ KOLEKSİYONU İLE KOLAY ERİŞİM

Hakan Muhafız

Türkiye’de üretilen yapımları 190 ülkedeki 193 milyon üyesine taşıyan Netflix, geçtiğimiz Şubat ayında üyelerinin bu yapımlara daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacak bir adım atarak ‘Made in Turkey’ içerik koleksiyonunu hizmete sunmuştu. Netflix üyeleri, bu koleksiyona dünyanın her noktasından netflix.com/MadeInTurkey adresine girerek ulaşabiliyor.

30’U AŞKIN DİLE ÇEVRİLİYOR

RiseofEmpires_Ottoman

Netflix’in içerik kütüphanesinde, yabancı yapımların yanı sıra çok sayıda Türkçe içerik yer alıyor. Bu yapımlar arasında Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, Rise of Empires: Ottoman, Yarına Tek Bilet ve Exatlon Türkiye gibi çeşitli formatlardaki Netflix orijinal yapımlarına ek olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, 7. Koğuştaki Mucize, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi sayısız lisanslı yapım da bulunuyor.  

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