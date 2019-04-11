8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali yarın başlıyor

Dünyanın dört bir yanından çocuk hakları temalı ﬁlmleri izleyicilerle buluşturmayı ve bu alanda ﬁlm üretimini desteklemeyi amaçlayan 8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali yarın Bursa'da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir, Nilüfer ve Osmangazi belediyeleri, Sivil Düşün AB Programı, Anadolu ve Bursa Uludağ üniversiteleri, Matuku Film ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle organize edilen festival etkinlikleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu, Podyum Sanat Mahal, Konak Kültürevi, Karaman Dernekler Yerleşkesi ve Uludağ Üniversitesi Mediko Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek.

Festivalin, yarın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapılacak açılışına AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de özel konuk olarak katılması bekleniyor.

Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesinin ele alındığı festivalde bu yıl, devletlerin bir ad, vatandaşlık ve aile bağlarına sahip olma hakkına saygı gösterme gerekliliğini vurgulayan ve sözleşmenin 8'inci maddesi olan "Kimliğin Korunması"na dikkat çekilecek.