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  4. 8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı

8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı

06.12.2020 17:50 | Son Güncelleme:
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8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısıtlamada dışarı çıkan Barış Y.'ye (8) sokakta traktör çarptı. Sürücü, yaralı çocuğa aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Huzur Mahallesi, 61. Sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Barış Y.'ye , henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir traktör çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis çocuğa çarpıp kaçan sürücüyü arıyor.

DHA

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