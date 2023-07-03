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8 yıllık babalık davası sonuçlandı! 100 milyon liralık miras avı başladı: 'Tüm serveti...'

03.07.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yıldır devam eden babalık davasında Müjgan Sayın'ın iş insanı Reşat Karakaya'nın kızı olduğu ortaya çıktı. Babalık testinde Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem uygulandı. Dava sürecinde Müjgan Sayın hayatını kaybederken Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, dedesinin mal varlığının kaçırılmış olduğu iddiasıyla 100 milyon liralık miras avı başlattı.

Müjgan Sayın, iş insanı Galip Reşat Karakaya'ya babalık davası açmıştı. 8 yıl süren davada sonuç çıktı. Sayın'ın Karakaya'nın kızı olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem kullanılırken Sayın dava sonuçlanmadan hayatını kaybetti. Karar sonrası Sayın'ın mezar taşına baba adı olarak Karakaya'nın adı yazıldı. Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, dedesinin mal varlığının kaçırılmış olduğu iddiasıyla 100 milyon liralık miras avı başlattı.

8 YILDIR DEVAM EDİYORDU

1998'de vefat eden iş insanı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın açtığı babalık davası tam 8 yıldır devam ediyordu. Ancak dava bitmeden talihsiz kadın yaşamını kaybetti. Dava sürecinde Karakaya'nın mezarı açılmış ve DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

BABA ADI OLARAK KARAKAYA'NIN ADI YAZILDI

Kurumdan çıkan raporda, Müjgan Sayın'ın babasının Galip Reşat Karakaya olduğu DNA sonucu ile kesinlik kazanmıştı. İzmir 5. Aile Mahkemesi'nde görülen son davada beklenen kararın çıkması 'Adalet geç de olsa yerini buldu' söylemlerini doğrulamıştı. Dava devam ederken hayatını kaybeden Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, annesinin göremediği mahkeme kararı sonrası Sayın'ın mezar taşına baba adı olarak Karakaya'nın adını yazdırdı.

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"TÜM SERVETİNİN BOŞALTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayşenur Kürekçi, "Rahmetli annem dava sonucunu sağlığında göremedi. Artık avukatlarımız aracılığıyla dedemin mal varlığının ailesi tarafından kaçırılmış olabileceğini, tüm servetinin boşaltıldığını düşünüyoruz. Bu yüzden dedem Karakaya'nın geçmişteki tüm taşınmazlarının, mal varlığının, bankadaki hesaplarının dökümlerini Tapu Genel Müdürlüğü'nden ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan hukuken istedik. Hepsi tek tek ortaya çıkacak ve tüm gerçeklerle herkes yüzleşecek" dedi. Galip Reşat Karakaya'nın 100 milyon liranın üzerinde bir mirası olduğu öne sürülüyor.

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TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre Ayşenur Kürekçi'nin iddası üzerine avukat Murat Semerci miras avı başlattı. Avukat Semerci "Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle sadece babadan alınan DNA testi ile STR yöntemi kullanılarak anneden DNA alınmadan babadan alınan DNA ile babalık tespit edildi. Ayrıca vefat eden Karakaya'nın mal varlığı olduğu iddiası üzerine de Tapu Genel müdürlüğü, motorlu araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve banka hesapları ve dökümleri için de BDDK'ya başvuru yapıyoruz" diye konuştu.

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babalık davası miras

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