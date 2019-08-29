KADIN

8 yıllık sevgilisinden aldığı yüzük şaşkına çevirdi! 'Utanç verici' bulundu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 29.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Söz yüzüğünüzün boyutu ve taşı sizin için ne kadar önemli? Çoğunlukla kadınlar söz yüzüğünü kendisi seçerken bazı kadınlar yüzüğün boyutunun ya da şeklinin önemli olmadığını söyleyerek tercihi erkek arkadaşlarına bırakabiliyorlar. Tıpkı adını açıklamayan bu kadın gibi. 8 yıllık birliktelikten sonra erkek arkadaşının seçtiği yüzüğü beğenmeyerek Reddit'te paylaşan kadın yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

8 yıllık sevgilisinden aldığı yüzük şaşkına çevirdi! 'Utanç verici' bulundu

Evlenme hazırlığı içinde olan bir kadın 8 yıllık erkek arkadaşının seçtiği söz yüzüğü karşısında şaşkına döndü. Erkek arkadaşına yüzüğü beğenmediği konusunda bir açıklama yapmadığını ancak yaşadığı durumu anlatmak için Reddit'i seçtiğini söyleyen kadın 'hayal kırıklığı karşısında ne yapması gerektiğini, siz bunca yılın karşılığında böyle bir yüzükle evliliğe adım atsanız ne yaparsınız? diye sorarak yardım istedi.

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İşte kullanıcılardan gelen yorumlar: 'Bu şimdiye kadarki gördüğüm en üzücü yüzük. Ancak evlenmeye engel bir neden değil. Maddi duruma bu kadarına yetmiş olabilir.'
'Birinin bunu bir nişan yüzüğü olarak satın almasına imkân yok. Utanç verici.'
'Bu tür şeylere önem veren biri değilim ama eşimin bana hakaret edebileceğini düşünüyorum.'
'Umurumda olan hayatını benimle geçirmek istediği, pırlanta değil.'
'Bence yüzük gayet şık ve modern görünüyor.'

Kadın yüzüğü istememekte haklı mı? Siz kabul eder misiniz?

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Anahtar Kelimeler:
söz yüzüğü Reddit

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