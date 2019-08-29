8 yıllık sevgilisinden aldığı yüzük şaşkına çevirdi! 'Utanç verici' bulundu

Evlenme hazırlığı içinde olan bir kadın 8 yıllık erkek arkadaşının seçtiği söz yüzüğü karşısında şaşkına döndü. Erkek arkadaşına yüzüğü beğenmediği konusunda bir açıklama yapmadığını ancak yaşadığı durumu anlatmak için Reddit'i seçtiğini söyleyen kadın 'hayal kırıklığı karşısında ne yapması gerektiğini, siz bunca yılın karşılığında böyle bir yüzükle evliliğe adım atsanız ne yaparsınız? diye sorarak yardım istedi.

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar: 'Bu şimdiye kadarki gördüğüm en üzücü yüzük. Ancak evlenmeye engel bir neden değil. Maddi duruma bu kadarına yetmiş olabilir.'

'Birinin bunu bir nişan yüzüğü olarak satın almasına imkân yok. Utanç verici.'

'Bu tür şeylere önem veren biri değilim ama eşimin bana hakaret edebileceğini düşünüyorum.'

'Umurumda olan hayatını benimle geçirmek istediği, pırlanta değil.'

'Bence yüzük gayet şık ve modern görünüyor.'

Kadın yüzüğü istememekte haklı mı? Siz kabul eder misiniz?



