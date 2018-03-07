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80 binde 1 görülen mucize gerçekleşti

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 07.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

80 binde bir gerçekleşen bu doğum New York'ta yaşayan Rachael ve Nate Burow çiftinin başına geldi. İnanılmaz fotoğraflar, bebeğin amniyotik kese içinde doğumunu gösteriyor.

80 binde 1 görülen mucize gerçekleşti

Plasenta zarlarının meydana getirdiği ve bebeğe oksijen sağlayan bu kese doğumdan önce yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır. Ancak, bebek Annabelle kafasını çevreleyen kese ile doğunca ortaya olağanüstü bir görüntü çıktı. Neyseki bu durum tamamen zararsızdı.

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Üç kilo 770 gram ağırlığında doğan Annabelle'nin sağlık durumu gayet iyi.

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Anne Rachael, ''hemşirelerin ve doktorların tepkilerini anlamaya çalışıyordum. Çok heyecanlılardı. Yüzlerine bakıyor, korkuyordum. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordum. Her şey yolunda mı diye sorduğumda hemşire, 'şu an fotoğraf çekmeliyim' dedi.

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Ve fotoğraf çekmeye başladı. Ve sonrasında her şeyin normal olduğunu, sadece bir mucizeye tanık olunduğunu anladım'' diye konuştu.

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AMNİYOTİK KESE NEDİR?

Amniyotik kese, rahim içinde gelişen bebeğin etrafında plasenta zarlarının meydana getirdiği kesedir. Amnios kesesini renksiz ve hafif bulanık bir sıvı olan amnios sıvısı doldurur. Normalde doğumdan önce bu kese yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır. Doğumdan önce gelen ve halk arasında “suyu gelmek” tabiri ile anlatılan şey amniyotik keseden çıkan sıvıdır. Nadiren de olsa amniyotik kese bazen hiç parçalanmaz ve doğum bu şekilde gerçekleşebilir. Genellikle vaktinden önce gerçekleşen doğumlarda yani prematüre doğumlarda meydana gelir.

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