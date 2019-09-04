80 metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk teşkil eden metruk binaları tek tek yıkıyor. 2019 yılında 80 metruk binayı yıkan belediye ekipleri, son olarak Hüdavendigâr Mahallesi’nde yer alan iki katlı binayı yıktı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can güvenliğini tehdit etmesi ve madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle şikayetlere konu olan Hüdavendigâr Mahallesi 12. Sokak’ta bulunan 2 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son yıkılan bina ile birlikte Osmangazi Belediyesi’nin 2019 yılında yıkmış olduğu metruk bina sayısı 80’e ulaştı. Belediye yetkilileri ilçedeki metruk binaların yıkımına devam edeceklerini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Belediye olarak, kent merkezini oluşturan ilçemiz genelinde, halkın can ve mal güvenliği açısından etruk binaların oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı şikayetler alıyoruz. Bu meselenin çözümü için muhtarlarımız ve mahalle sâkinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında şuana kadar 80 metruk binayı yıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır” dedi.



