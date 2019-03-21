"80 milyon borcu var, her ay 1 milyon lira açık veriyor"

İSTANBUL, (DHA)- Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca Belediyesi’nin her ay 1 milyon lira açık verdiğini, çalışan maaşları için 3-4 ayda bir arazi satışı yapıldığını ifade etti.

Çatalca Belediyesi’nin 10 yılda 600 milyon lira bir bütçesi olmasına rağmen elle tutulur bir tane hizmeti ve projesi olmadığını belirten Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Üstelik 80 milyon lira borç var. Biz bunu söylediğimizde ‘sana ne’ bundan dedi. Ama ben şunun sözünü veriyorum. Biz hiçbir zaman vatandaşlarımıza ‘sana ne’ demeyeceğiz. Belediyenin kasası her ay 1 milyon lira açık veriyor. Her 3-4 ay bir yer satılıyor” dedi.

BÖYLE DEVAM EDERSE 2024’TE BORÇ 140 MİLYON LİRA OLACAK

Üner, 2024 yılında toplam borcun 140 milyon liraya ulaşabileceğine dikkat çekerek, "Hep beraber 31 Mart’tan sonraki 5 yılı hayal edelim. Şu anda 80 milyon lira bir borç var. Ama bugün belediyenin içerisinden bir arkadaşla konuştuğumda ‘Bu 80 milyon olan rakamlar 100-110 milyon lira da olabilir. Siz ona göre bir tedbirinizi alın’ dedi. Biz yine 80 milyon lira üzerinden gidelim. 5 yıl, yani 60 ay var. Yıl 2024 olduğunda bu borç 140 milyon lira olacak. Çatalca Belediyesi batmış bir noktaya gelecek ve çalışanların maaşını ödeyemeyecek duruma gelecek” bilgisini verdi.