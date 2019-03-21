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"80 milyon borcu var, her ay 1 milyon lira açık veriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca Belediyesi’nin her ay 1 milyon lira açık verdiğini, çalışan maaşları için 3-4 ayda bir arazi satışı yapıldığını ifade etti.

İSTANBUL, (DHA)- Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca Belediyesi’nin her ay 1 milyon lira açık verdiğini, çalışan maaşları için 3-4 ayda bir arazi satışı yapıldığını ifade etti.

Çatalca Belediyesi’nin 10 yılda 600 milyon lira bir bütçesi olmasına rağmen elle tutulur bir tane hizmeti ve projesi olmadığını belirten Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Üstelik 80 milyon lira borç var. Biz bunu söylediğimizde ‘sana ne’ bundan dedi. Ama ben şunun sözünü veriyorum. Biz hiçbir zaman vatandaşlarımıza ‘sana ne’ demeyeceğiz. Belediyenin kasası her ay 1 milyon lira açık veriyor. Her 3-4 ay bir yer satılıyor” dedi.

BÖYLE DEVAM EDERSE 2024’TE BORÇ 140 MİLYON LİRA OLACAK

Üner, 2024 yılında toplam borcun 140 milyon liraya ulaşabileceğine dikkat çekerek, "Hep beraber 31 Mart’tan sonraki 5 yılı hayal edelim. Şu anda 80 milyon lira bir borç var. Ama bugün belediyenin içerisinden bir arkadaşla konuştuğumda ‘Bu 80 milyon olan rakamlar 100-110 milyon lira da olabilir. Siz ona göre bir tedbirinizi alın’ dedi. Biz yine 80 milyon lira üzerinden gidelim. 5 yıl, yani 60 ay var. Yıl 2024 olduğunda bu borç 140 milyon lira olacak. Çatalca Belediyesi batmış bir noktaya gelecek ve çalışanların maaşını ödeyemeyecek duruma gelecek” bilgisini verdi.

ÇATALCA'YI ÜRETEN BELEDİYE YAPACAĞIZ

Üner, satış yaparak durumun dengelenmeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Ben şimdiden şunu söylemek istiyorum; Çatalca’yı satan değil, üreten bir belediye haline getireceğiz. Her şey satılır mı? Otoparkı sat, çocuk parkını sat, futbol sahasının bir kısmını sat. Sonu ne olacak bu işin?"

ÇATALCA’NIN 5 YIL DAHA KAYBETME LÜKSÜ YOK

Önümüzdeki seçimin yerel seçim olduğunu bilerek sandığa gidilmesini gerektiğini hatırlatan Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “İdeolojik bakmayalım. Çünkü önümüzdeki bu 5 yılda eğer bir 5 yıl daha kaybedersek Çatalca’mızın ve köylerimizin ne duruma geleceğini hepimizin tahmin etmemiz lazım. Çatalca’nın merkezinde bile hangi kaldırıma, hangi parke taşına bassak altından su fışkırıyor. Sokak lambaları yanmayacak noktada, hep bizlere fakir fukara edebiyatı yaparak 10 yıldır buralarda oy devşirdiler. Bizlere Atatürk, Cumhuriyet konularında çok rencide edici kelimeler kullandılar. Ben bir mübadil torunuyum. Başka söyleyecek bir sözüm yok. Projelerimizi de sunduk. Bu projelerin hiç birisi kitapta kalmayacak. Biz sözünü de aldık. Kendimize de güveniyoruz. Bu projelerin hepsini tamamını yapacağız. Şimdiden Çatalca’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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