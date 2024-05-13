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  4. 81 ilde 5 bin firari yakalandı! Bakan Yerlikaya 5 gün süren operasyonu duyurdu

81 ilde 5 bin firari yakalandı! Bakan Yerlikaya 5 gün süren operasyonu duyurdu

13.05.2024 08:11
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81 ilde son 5 günde Çember-18 operasyonları düzenlendi. Arama kaydı bulunan yaklaşık 5 bin firari yakalandı.

81 ilde 5 bin firari yakalandı! Bakan Yerlikaya 5 gün süren operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından son operasyonun detaylarını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında "81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı" açıklamasını yaptı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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firari operasyon
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