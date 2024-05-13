81 ilde 5 bin firari yakalandı! Bakan Yerlikaya 5 gün süren operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından son operasyonun detaylarını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında "81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı" açıklamasını yaptı.
8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣ bin 9️⃣9️⃣5️⃣ firari yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 13, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu… pic.twitter.com/gvWCjP5Y2n