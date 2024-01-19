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81 ilde binlerce firari yakalandı

19.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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81 ilde düzenlenen Çember-11 operasyonlarında 3 bin 209 firari yakalandı.

81 ilde binlerce firari yakalandı

81 ilde düğmeye basıldı, Çember-11 operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 81 ilde son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” devam eden “ÇEMBER-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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