81 ilde binlerce firari yakalandı

81 ilde düğmeye basıldı, Çember-11 operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 81 ilde son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” devam eden “ÇEMBER-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı.

8️⃣1️⃣ İlde Son 5️⃣ gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “ÇEMBER-11” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣0️⃣9️⃣ Firari Yakalandı❗



Aziz Milletimin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu… pic.twitter.com/stYigFOMfI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 19, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





