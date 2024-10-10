81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Çember-23 operasyonlarının detaylarını duyurdu:

81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında 4.139 şahıs yakalandı.

Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Operasyon sonucunda:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.060 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 51 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs yakalandı.

Bu şahısların:

700’ü hırsızlıktan

140’ı dolandırıcılıktan

360’ı yağmadan

50’si cinayetten

106’sı cinsel suçlardan

721’i narkotik suçlarından

49’u terör suçlarından

448’i KOM (Kaçakçılık, Organize)

1.565’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.139 şahıs yakalandı.

İşte bir örnek: Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca Kasten Yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42’de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43’te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır