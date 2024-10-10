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  4. 81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

10.10.2024 08:24
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Hapis cezası almış ve mahkemelerce yakalanması istenen şahısların peşine düşülen ÇEMBER-23 operasyonu kapsamında son bir haftada 81 ilde 4.139 kişi yakalandı. Arananlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet ve terör gibi suçlardan mahkum olanlar bulunuyor.

81 ilde ÇEMBER-23 operasyonu! 4 bin 139 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Çember-23 operasyonlarının detaylarını duyurdu:

81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” düzenlenen “ÇEMBER-23” operasyonlarında 4.139 şahıs yakalandı.

Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daralıyor. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Operasyon sonucunda:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.060 şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 51 şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs yakalandı.
Bu şahısların:

700’ü hırsızlıktan
140’ı dolandırıcılıktan
360’ı yağmadan
50’si cinayetten
106’sı cinsel suçlardan
721’i narkotik suçlarından
49’u terör suçlarından
448’i KOM (Kaçakçılık, Organize)
1.565’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.139 şahıs yakalandı.

İşte bir örnek: Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca Kasten Yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42’de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43’te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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