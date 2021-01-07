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82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

07.01.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

Araç plakası, Fransa’da 1893 yılında takılması zorunlu hale geldiğinden beri bütün dünyada trafikte yer alan araçlarda kullanılıyor. Plaka için takılı olduğu aracın kimliğidir diyebiliriz. Araçla ilgili birçok işlem plaka numaralarıyla yapılır. Ülkemizdeki plakalarda ilk iki sayı aracın bağlı olduğu ili gösterir. Ülkemizde en çok merak edilenlerden biri ise 82 nerenin plakası sorusunun yanıtı.

Bir aracın kimliği gibi kullanılan araç plakasının sıralaması ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ülkemizde plaka numaralarındaki ilk iki sayı aracın bağlı olduğu ili göstermektedir. 1962 yılına kadar illerin plaka kodu alfabetik olarak sıralanmışken bu tarihten sonra adı değişen iller alfabetik sıralamayı bozdu. Mersin, Kahramanmaraş bunlara örnektir. İçel Mersin, Maraş Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

82 Nerenin Plaka Kodu?

Uzun süre devam eden 67 il ve plaka imi sayısı, 1989’da değişmeye başladı. Aksaray’la başlayan ilçelerin il merkezi yapılması süreci 10 yıl devam etti. 1999’da Düzce’nin aldığı plaka numarasıyla il sayısı 81’e yükseldi. O tarihten beri birçok ilçe aday olmasına karşın hiçbiri henüz il merkezi yapılmadı. Dolayısıyla sıradaki sayı 82 il olmaya aday ilçeler tarafından nerenin plaka kodu olacak diye merakla bekleniyor. Birçok ilçe, il merkezi olabilecek özelliklere sahip olduğu iddiası ile bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Sıradaki plaka kodu 82'yi alıp il merkezi olmak, bu ilçelerdeki en yüksek beklenti.

İl Olmayı Bekleyen 25 İlçe Var

Ülkemizde değişik nüfus ve özelliklere sahip farklı bölgelerden bazı ilçeler il olmayı bekliyor. İlçenin nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik yapısı, il merkezine uzaklığı gibi kriterler incelendiğinde 25 farklı aday olduğunu görüyoruz. Bu ilçelerde en çok merak edilen konu ise 82 plakası hangi il adayı tarafından alınacak hususu. Bazıları liman, turizm ya da ticaret şehri olmakla övünen bu ilçelerde en çok konuşulan konuların başında ne zaman il merkezi olunacağı geliyor.

Hangi Şehir 82 Plaka Numarasını Alacak?

İl olmaya aday her bir ilçe farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. İl merkezi olmanın özellikle ekonomik avantajlarını yaşamak isteyen 25 ilçenin gözü kulağı, bu konuyla ilgili yeni gelişmelerde.

İl olmaya en yakın bu ilçeler ve bu ilçelerin 2019 yılı nüfus sayımları ise şöyle:

  • Kozan - Adana, nüfus: 131.633
  • Polatlı - Ankara, nüfus: 122.075
  • Kahta - Adıyaman, nüfus: 123.861
  • Edremit - Balıkesir, nüfus: 155.837
  • Ünye - Ordu, nüfus: 128.101
  • Ergani - Diyarbakır, nüfus: 132.463
  • Cizre - Şırnak, nüfus: 148.697
  • Elbistan - Kahramanmaraş, nüfus: 141.534
  • Ereğli - Konya, nüfus: 146.998
  • Lüleburgaz - Kırklareli, nüfus: 149.184
  • Yüksekova - Hakkari, nüfus: 118.915
  • Bandırma - Balıkesir, nüfus: 156.787
  • Fethiye - Muğla, nüfus: 162.686
  • Nazilli - Aydın, nüfus: 159.544
  • Akhisar - Manisa, nüfus: 173.026
  • Erciş - Van, nüfus: 175.108
  • Ereğli - Zonguldak, nüfus: 175.622
  • Manavgat - Antalya, nüfus: 241.011
  • İskenderun - Hatay, nüfus: 248.380
  • Tarsus - Mersin, nüfus: 342.373
  • Siverek - Şanlıurfa, nüfus: 260.970
  • Çorlu - Tekirdağ, nüfus: 270.944
  • İnegöl - Bursa, nüfus: 273.933
  • Alanya - Antalya, nüfus: 327.503
  • Midyat - Mardin, nüfus: 114.763


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