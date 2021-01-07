82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

Bir aracın kimliği gibi kullanılan araç plakasının sıralaması ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ülkemizde plaka numaralarındaki ilk iki sayı aracın bağlı olduğu ili göstermektedir. 1962 yılına kadar illerin plaka kodu alfabetik olarak sıralanmışken bu tarihten sonra adı değişen iller alfabetik sıralamayı bozdu. Mersin, Kahramanmaraş bunlara örnektir. İçel Mersin, Maraş Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

82 Nerenin Plaka Kodu?

Uzun süre devam eden 67 il ve plaka imi sayısı, 1989’da değişmeye başladı. Aksaray’la başlayan ilçelerin il merkezi yapılması süreci 10 yıl devam etti. 1999’da Düzce’nin aldığı plaka numarasıyla il sayısı 81’e yükseldi. O tarihten beri birçok ilçe aday olmasına karşın hiçbiri henüz il merkezi yapılmadı. Dolayısıyla sıradaki sayı 82 il olmaya aday ilçeler tarafından nerenin plaka kodu olacak diye merakla bekleniyor. Birçok ilçe, il merkezi olabilecek özelliklere sahip olduğu iddiası ile bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Sıradaki plaka kodu 82'yi alıp il merkezi olmak, bu ilçelerdeki en yüksek beklenti.