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82 yaşındaki kadın her gün 10 kilometre kürek çekiyor! Yattaki turistlere 20 TL'den satıyor

07.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Yüksel Korucu (82), doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyip her gün kilometrelerce kürek çektiği denizde, yat turuna çıkan tatilcilere satıyor. Koy koy dolaşan Korucu, ekmek parasını denizden ve doğadan çıkarıyor. Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor.

82 yaşındaki kadın her gün 10 kilometre kürek çekiyor! Yattaki turistlere 20 TL'den satıyor

Antalya Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor. Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor. Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor. Kağıt para getirenlere "Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor" diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor.

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GÜNDE ORTALAMA 10 KİLOMETRE KÜREK ÇEKİYOR

Yat kaptanları, yolcularına tanıttığı Yüksel Korucu'ya öğle yemeği de ikram ediyor. Yüksel Korucu bir yatta satışını bitirince kürekleri başka bir yata doğru çekiyor. Akvaryum Koyu'nda satışı tamamlayınca da rotasını Tersane Koyu'na doğru çeviren Korucu, saat 15.00-16.00 arası satışı tamamlayarak, Üçağız Mahallesi'ne dönüyor. Korucu eve döndüğünde, bir gün sonrasının hazırlıklarına başlıyor. Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Yüksel Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.

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''BİRKAÇ SENEDİR GELİYORUM''

Yüksel Korucu, "Her sene gelmem. Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Geldiğime bakma, hareket etsin diye geliyorum. Şöyle şöyle kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.

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(DHA)

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