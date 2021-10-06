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  4. 82 yaşındaki Yüksel Nine'yi gören şaşırıyor! Tatilcilerin arasında koy koy dolaşıyor

82 yaşındaki Yüksel Nine'yi gören şaşırıyor! Tatilcilerin arasında koy koy dolaşıyor

06.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyalı Yüksel Korucu, her gün kilometrelerce kürek çekerek denizde satış yapıyor. Doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyerek yat turuna çıkan tatilcilere ürünlerini satan 82 yaşındaki Korucu, koy koy dolaşıyor. Ekmek parasını doğadan ve denizden çıkaran yaşlı kadın, görenlerin takdirini topluyor.

82 yaşındaki Yüksel Nine'yi gören şaşırıyor! Tatilcilerin arasında koy koy dolaşıyor

Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor. Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor. Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor. Kağıt para getirenlere "Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor" diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor.

GÜNDE ORTALAMA 10 KİLOMETRE KÜREK ÇEKİYOR

Yat kaptanları, yolcularına tanıttığı Yüksel Korucu'ya öğle yemeği de ikram ediyor. Yüksel Korucu bir yatta satışını bitirince kürekleri başka bir yata doğru çekiyor. Akvaryum Koyu'nda satışı tamamlayınca da rotasını Tersane Koyu'na doğru çeviren Korucu, saat 15.00-16.00 arası satışı tamamlayarak, Üçağız Mahallesi'ne dönüyor. Korucu eve döndüğünde, bir gün sonrasının hazırlıklarına başlıyor. Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Yüksel Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.

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"BİRKAÇ SENEDİR GELİYORUM"

Yüksel Korucu, " Birkaç senedir geliyorum. Ancak geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırık olduğu için gelmedim. Parmaklarım kırıldı. Geldiğime bakma, parmaklarım hareket etsin diye geliyorum. Kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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