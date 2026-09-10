85 yaşına kadar kimse doğum gününü kutlamamıştı! O pasta Emine nineyi duygulandırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Yaş Alan Büyüklerimize Doğum Günü Projesi" ile yaşlı vatandaşların özel günlerinde yanlarında oluyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri, doğum günü gelen yaşlı vatandaşların kapısını çalarak pasta götürüyor ve onlara unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaşatıyor.

"DAHA ÖNCE HİÇ KİMSE DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMADI"

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Emine Kurt, doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Kurt, "Belediyemize Allah kuvvet versin. Pastayı gördüm, şoke oldum. Daha önce hiç kimse doğum günümü kutlamadı. İlk kez bugün kutlandı. Çok mutlu oldum" dedi.

YAŞLILARA FARKLI ALANLARDA DESTEK

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Bakım Şube Müdürlüğünde görev yapan Psikolog Yasin Güzel, yaş alan vatandaşlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güzel, "Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaş alan büyüklerimize psikologluk görevini üstleniyorum. Ataköy Aktif Yaşam Merkezi, yaş alan büyüklerimize hizmet sunduğumuz bir birimimiz. Orada yaş alan büyüklerimizin sosyal izolasyonlarını ve günlük yaşantılarındaki sıkıntılarla baş etme mücadelelerini aşabilmeleri için kendilerine hizmet veriyorum" diye konuştu.

"SADECE DOĞUM GÜNLERİYLE SINIRLI DEĞİL"

Çalışmaların sadece doğum günleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Güzel, "Şöyle, sadece doğum günleriyle sınırlı değil tabii ki bu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın talimatları doğrultusunda bizim bir Nefes Projemiz var. Bu Nefes Projesi'yle birlikte büyüklerimize evde temizlik, hastane hizmetleri, ondan sonra Ataköy Aktif Yaşam Merkezi'nde kendilerini ağırlıyoruz. Gün boyu orada Halk Eğitim kurslarımız var. Fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz ve psikoloğumuz olmak üzere kendilerine hizmet veriyoruz. Böylelikle büyüklerimizin sosyal izolasyondan çıkma evrelerini kısaltıyoruz" şeklinde konuştu.

"GÖNÜLLERİNİ HOŞNUT ETMEK BİZİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yaşlı vatandaşların yalnız bırakılmaması amacıyla rutin ziyaretler de gerçekleştirdiklerini belirten Güzel, "Aynı zamanda tabii ki büyüklerimizi evde yalnız bırakmamak adına, özellikle evde yalnız yaşayan büyüklerimize sadece doğum günü kapsamında değil, normal rutin ziyaretlerimiz de var. Bu rutin ziyaretler kapsamında kendilerini ziyaret ediyoruz. Tabii ki onların gönüllerini hoşnut etmek bizim için çok önemli. Bu kapsamda da doğum günü sürprizleri yapıp kendilerinin doğum günlerini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır