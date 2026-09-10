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Göğüs büyütme ameliyatı sonrası “deri kopması” iddiası! Profesyonel dansçı soluğu savcılıkta aldı

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., 2022 yılında geçirdiği göğüs büyütme ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşadığını ve istediği sonucu alamadığını öne sürdü. Ameliyat sonrası göğüs bölgesinde oluştuğunu iddia ettiği doku kaybı ve kalıcı yara izi nedeniyle hukuki süreç başlattı.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrası “deri kopması” iddiası! Profesyonel dansçı soluğu savcılıkta aldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Sabah'ın haberine göre M.Y., özel bir hastanede Op. Dr. O.T. tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından göğsünün alt bölümünde deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı meydana geldiğini iddia etti. Genç kadının bu nedenle kalıcı his kaybı ve sabit yara izi yaşadığı öne sürüldü.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrası “deri kopması” iddiası! Profesyonel dansçı soluğu savcılıkta aldı 1

İKİNCİ AMELİYATTA DA SORUN YAŞADIĞINI İDDİA ETTİ

İlk operasyonun ardından yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla M.Y., aynı doktor tarafından ikinci kez ameliyat edildi.

Göğüs düzeltme ameliyatı” olarak gerçekleştirilen operasyonun ardından da dikiş bölgelerinde deri kopmaları ve doku kayıpları meydana geldiğini öne süren M.Y., bölgede ciddi enfeksiyon riski oluştuğunu iddia etti.

Yaşadıklarının ardından genç kadın, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrası “deri kopması” iddiası! Profesyonel dansçı soluğu savcılıkta aldı 2

“HATALI İŞLEM UYGULANDI” İDDİASI

Suç duyurusu dilekçesinde M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana geldiği belirtilen komplikasyonların hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümünü olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Profesyonel dansçı olan M.Y.'nin yaşadığı sorunlar nedeniyle aylarca çalışamadığı ve mesleğini icra edemediği de dilekçede yer aldı.

Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısı ve tıbbi durumunu yeterince gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı iddiasına yer verildi.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrası “deri kopması” iddiası! Profesyonel dansçı soluğu savcılıkta aldı 3

“HASTA YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMEDİ”

Dilekçede, doktorun yaşanan sorunları “komplikasyon” olarak değerlendirmesi halinde dahi sorumluluğunun bulunduğu öne sürüldü.

M.Y.'nin deri kopması ve iş göremezlik gibi ağır sonuçlar konusunda yeterince bilgilendirilmediği ve ortaya çıkan komplikasyonların yönetilemediği iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde doktor O.T. hakkında “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlatılması ve olayla ilgili bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrası “deri kopması” iddiası! Profesyonel dansçı soluğu savcılıkta aldı 4

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan, sorumlu olduğu belirtilen kişiler hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi.

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Dansöz Doktor Dansçı Ankara ameliyat göğüs yara
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