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50'sinden sonra 22 kilo verdi, 4 yıldır geri almadı! Sırrını açıkladı

50'li yaşlarda kilo vermenin zor olduğunu düşünenlere dikkat çeken bir örnek geldi. 54 yaşındaki Denise Kirtley, 50 yaşından sonra yaklaşık 22,7 kilo verdiğini ve ulaştığı kiloyu yaklaşık dört yıldır koruduğunu açıkladı.

50'sinden sonra 22 kilo verdi, 4 yıldır geri almadı! Sırrını açıkladı
Gökçen Kökden

54 yaşında 22 kilo veren Denise Kirtley'nin anlattıklarında en dikkat çeken nokta kilo verirken sevdiği yiyeceklerden tamamen vazgeçmemesi oldu. Ekmek, makarna ve hatta çikolatayı beslenmesinden çıkarmadığını söyleyen Kirtley, kendisi için sürdürülebilir olmasını sağlayan yöntemin katı yasaklar yerine denge kurmak olduğunu anlattı.

"SONUNDA NASIL BESLENMEM GEREKTİĞİNİ ÇÖZDÜM"

Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Kirtley, son dört buçuk yılda hem tok hissetmesini hem de antrenmanlarını desteklemesini sağlayacak bir beslenme düzeni oluşturduğunu belirtti. En önemli noktanın ise bunu kendisini mahrum bırakmadan başarabilmek olduğunu söyledi.

Kirtley, sosyal medya paylaşımında, “50'li yaşlarımda 50 pound verdim ve yaklaşık dört yıldır kilomu koruyorum” ifadelerini kullandı.

HER ÖĞÜNÜNDE PROTEİNE YER VERİYOR

50 sinden sonra 22 kilo verdi, 4 yıldır geri almadı! Sırrını açıkladı 1

Kirtley'nin uyguladığı yöntemlerden biri öğünlerinde protein miktarına dikkat etmek. Her öğününde yaklaşık 25 ila 35 gram protein tükettiğini belirten Kirtley, bunun yanında enerji ihtiyacını karşılamak için karbonhidratlara ve hedeflerine uygun miktarda yağa da yer verdiğini söyledi.

Başka bir deyişle beslenmesini tek bir besin grubuna dayandırmak yerine dengeli öğünler oluşturmaya çalışıyor.

YİYECEKLERİ “İYİ” VE “KÖTÜ” DİYE AYIRMIYOR

Kirtley'nin kilo kontrolünde benimsediği en önemli yaklaşımlardan biri ise yiyecekleri tamamen yasaklamamak. İşlenmiş gıdalar veya şeker içeren yiyecekler tükettiğinde zaman zaman eleştirildiğini anlatan Kirtley, kendisi için önemli olanın denge olduğunu söyledi.

Yiyecekleri “iyi” veya “kötü” şeklinde sınıflandırmadığını belirten Kirtley, geçmişte benimsediği “ya hep ya hiç” düşüncesinin kendisinde ters etki yarattığını ifade etti.

YÜZDE 80'E YÜZDE 20 KURALI

50 sinden sonra 22 kilo verdi, 4 yıldır geri almadı! Sırrını açıkladı 2

Kirtley, günlük beslenmesinin yaklaşık yüzde 80'ini doğal ve az işlenmiş gıdalardan oluşturmaya çalıştığını söylüyor. Yağsız et, balık, meyve, sebze ve tahılları sık tüketen Kirtley, kalan yüzde 20'lik bölümde ise kendisine daha fazla esneklik tanıyor.

Böylece sevdiği yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmak yerine porsiyon ve genel beslenme dengesi içerisinde tüketiyor.

4,5 YILDIR HER GÜN ÇİKOLATA YİYOR

Kirtley'nin açıklamalarının en dikkat çekici kısmı ise çikolata oldu. Ekmekten vazgeçmediğini söyleyen Kirtley, son dört buçuk yıldır her gün bir miktar çikolata yediğini belirtti.

Beslenmesinde zaman zaman makarna, protein barı, protein tozu ve bitkisel et alternatiflerine de yer verdiğini ifade etti. Tatillerde veya özel günlerde tatlı yediğini, çok nadiren de bir kadeh şampanya içtiğini söyledi.

Kirtley, bu esnek yaklaşımın beslenme düzenini uzun vadede sürdürülebilir ve keyifli hale getirdiğini düşünüyor.

Yetişkinlik hayatının büyük bölümünde kilo alıp verme sorunları yaşadığını belirten Kirtley, kendisi için yalnızca tavuk ve brokoli gibi katı bir beslenme anlayışının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Kirtley'nin anlattıkları kişisel deneyimine dayanıyor ve tıbbi bir kilo verme reçetesi niteliği taşımıyor. Kilo verme sürecinde ihtiyaç duyulan enerji ve besin miktarı yaş, sağlık durumu, fiziksel aktivite ve diğer kişisel faktörlere göre değişebilir.

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Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme zayıflama
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