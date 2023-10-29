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  4. 85 yaşındaki Nazmiye nine, Cumhuriyet'in 100. yılını yazdığı şiirle kutladı: "Nice yiğitler verdik, süngüye göğüs gerdik"

85 yaşındaki Nazmiye nine, Cumhuriyet'in 100. yılını yazdığı şiirle kutladı: "Nice yiğitler verdik, süngüye göğüs gerdik"

29.10.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Tüm yurtta Cumhuriyet'in 100. Yılı coşkusu yaşanıyor. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nazmiye Ceviz ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kendi yazdığı şiiri okuyarak kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nazmiye Ceviz de Cumhuriyet Bayramı için yazdığı şiiri okuyarak, video çekti.

Evinin salonunda şiiri okurken bir yakınının kaydettiği Nazmiye nine, Cumhuriyet Bayramı şiirinde şu dizelere yer verdi:

"Atalardan aldık hız, dünya geldi bize vız, aktı epey kanımız.
Kurduk Cumhuriyet'i, nice yiğitler verdik, süngüye göğüs gerdik.
En son zafere erdik, kurduk Cumhuriyet'i.
Şeref Ata şan Ata, Ata kahraman Ata, ölmez eserlerine, canlara yaslan Ata.
Bu yas çok koydu bize, işledi içimize.
Bugün ihtiyar, genç, kızan ağlıyorlar diz dize.
Ata imanda yaşar, damarda kanda yaşar.
Bu atalar Atası gönülde, canda yaşar.
Gönüllere bir dal, Türklüğe kurulu ol ey şanlı Türk milleti!
Atam öldü, sen sağ ol.”

(İHA)

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Ankara Cumhuriyet şiir

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