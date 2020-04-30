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85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Samsun'da 85 yaşındaki vatandaş, bankaya giderken polisler tarafından fark edildi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bankaya giderek para çekmek isteyen 85 yaşındaki vatandaş, polisler tarafından fark edildi. Tekrar evine bırakılan vatandaş, kendi yaş grubuna sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyleyerek kendisini savundu.

1 Mayıs’ta ve hafta sonunda Samsun ve 30 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasak öncesinde 65 yaş ve 20 yaş arasındaki vatandaşlar işe ya da alışverişe çıkarken, polis ise Samsun sokaklarında denetimlerini sürdürdü. 85 yaşındaki Ahmet Y., Samsun’un en işlek caddelerinden biri olan Mecidiye’de bankaya giderken polis tarafından fark edildi. Bankadaki işlemleri için evden çıktığını dile getiren Ahmet Y, “85 yaşındayım. Dışarı çıkma yasağını bilmiyordum. Ben Cuma günü yasak var diye biliyordum. 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyordum. Muhtara da sordum, ‘Bugün saat 17.00’ye kadar sıkıntı yok’ dedi. Samsun’da kimsem yok. Olsa onları gönderirdim” dedi.

Polis ekipleri yaşlı adama, “Yasal olarak 65 yaş üstüne bankalar işlem yapmıyor. İşlemlerinizi bize bildiriyorsunuz, işlemlerin polis eşliğinde yapılıyor. Lütfen evinizden çıkmayın. Dışarıda bulunmanız hem sizin hem de diğer vatandaşların sağlığı için tehlikeli. Şimdi sizi eve bırakacağız. Daha sonra da işlemleriniz için size yardımcı olacağız” dedi.

Yaşlı adam, yapılan uyarının ardından resmi polis ekipleri tarafından alınarak, tutanak tutulduktan sonra evine kadar bırakıldı. (İHA)

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