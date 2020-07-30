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850 kiloluk boğanın sahibini öldürdüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bayburt’ta mandırasında 850 kilogramlık boğasının saldırısında ağır yaralanan besici Hacı Salih Genç (46), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Boğanın saldırı anı, mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz’da Arpalı beldesinde meydana geldi. Besicilikle uğraşan Hacı Salih Genç, çiftliğindeki mandırasında bulunan hayvanlara yem vermek istedi. Bu sırada 850 kiloluk boğa, aniden sahibine saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Hacı Salih Genç, yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Genç'i ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Genç, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hacı Salih Genç, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti.

Hacı Salih Genç, memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde toprağa verildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Boğanın, sahibi Hacı Salih Genç’e saldırdığı anlar ise mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; boğanın, boynuz darbesiyle saldırısına uğrayan Genç’in yere yığıldığı, çevredekilerin de koşarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Hacı Salih Genç'in dayısı İbrahim Çınar, üzgün olduklarını belirterek “Seracılık yapıyordu. 2-3 yıldır da Bayburt’ta hayvancılıkla uğraşıyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların yanına gitti. Hayvanlardan bir tanesi dönüp göğsüne vuruyor. Yere düşürüyor ve yine vurmaya devam ediyor. Daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüyorlar. Orada ilk müdahaleyi yapıyorlar ve daha sonra Erzurum Tıp Fakültesi’ne naklini yapıyorlar. Orada yoğun bakımda kalıyor. Önceki gün uyandırdılar ve orada kalp krizi geçiriyor. Allah’ın takdir ilahisi. Olacakmış, yapacak bir şey yok” dedi.

(DHA)

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