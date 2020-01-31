Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.
İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ, İDAM KALDIRILINCA CEZASI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇEVİRİLMİŞTİ
1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde meydana gelen olayların ardından idam cezasına çarptırılan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.
Kaynak: DHA
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