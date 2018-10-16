88 yaşında sobadan zehirlenip öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sobada sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Salih Yavuz (88) yaşamını yitirdi.

Korkuteli merkez Yeni Mahalle'de oturan Salih Yavuz'un bu sabah evine giden yeğeni Muharrem Yavuz, kapıyı açan olmayınca açık olan başka bir odanın penceresinden içeri girdi. Salih Yavuz'un tek başına kaldığı odaya giren yeğeni, yaşlı adamı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Salih Yavuz'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Salih Yavuz'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI



