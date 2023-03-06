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  4. 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yerle bir oldu

89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yerle bir oldu

06.03.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz topuna döndü.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.

Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı biranda çökmeye başladı. Çökme sırasında toz bulutu oluştu. Toz bulutu uzun süre sonra dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır

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