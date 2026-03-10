890 bin liraya yaptırdığı diş viral oldu: Görüntüsü ata benzetildi

25 yaşındaki Bay Stone, daha önce de porselen kaplama yaptırdığını ancak bu kez dişlerinin daha büyük ve daha parlak görünmesini istediğini söyledi. People dergisine konuşan Stone, “Bu aslında aynı diş hekimiyle yaptırdığım ikinci porselen kaplama seti. Gülüşümün daha beyaz ve daha parlak olmasını istedim” dedi.

Stone, doğal dişlerinin oldukça küçük olduğunu belirterek diş hekiminin yeni kaplamaları daha büyük ve düzgün olacak şekilde tasarladığını anlattı. “Bana göre dişler ve gülümseme, yüzünüzdeki en önemli özellik” ifadelerini kullandı.

Yeni dişlerini ilk gördüğünde oldukça memnun olduğunu söyleyen genç kadın, “Büyük ve güzeller, düz, parlak ve kusursuzlar diye düşündüm” dedi.

46 MİLYONDAN FAZLA İZLENME ALDI

Stone daha sonra yeni görünümünü sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. At kişnemesi sesi eklediği videoyu TikTok’ta yayımlayan genç kadının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

'thebaystone' kullanıcı adıyla paylaşılan video 46 milyondan fazla izlenme aldı ve binlerce yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar sonucu eleştirirken yorumlar arasında şunlar yer aldı:

“At Yılı için tam zamanında gelmişsin.”, “Bunlar karanlıkta da parlıyor mu?”, “Geleceğimden daha parlak.”, “Çok üzgünüm ama bu gerçekten kötü.”, “Para iadesi isterdim.”

ELEŞTİRİLERE ALDIRMADI

Stone ise gelen yorumları çok ciddiye almadığını belirtti. Yeni dişleri hakkında birkaç diş hekiminin kendisiyle iletişime geçtiğini ancak yardım tekliflerini kabul etmediğini söyledi.

“Sonuçta güzellik görecelidir ve ben dişlerimi gerçekten çok seviyorum” diyen genç kadın, sosyal medyada yapılan eleştirileri eğlenceli bulduğunu ifade etti.

TikTok fenomeni, “Videolarımdan çıkarılacak tek ders varsa o da kendinize gülmeyi bilmek. Hayat eğlenceli ve kolay olmalı. Yorumlar da beni daha eğlenceli içerikler üretmeye teşvik ediyor” dedi.