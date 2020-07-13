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  4. 8K içerik üretmek isteyenler için tasarlandı: Canon EOS R5 tanıtıldı!

8K içerik üretmek isteyenler için tasarlandı: Canon EOS R5 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Canon EOS R5 8K video çekme özelliği ile dikkat çeken, etkileyici görünüme sahip aynasız bir kamera.

8K içerik üretmek isteyenler için tasarlandı: Canon EOS R5 tanıtıldı!

8K 12-bit RAW video çekebilen kamera, dahili stabilizasyon sistemine sahip olmasıyla da öne çıkıyor. 3899 dolar fiyat etiketine sahip kameranın en yakın rakibi ise Panasonic’in 4000 dolar fiyatlı S1H kamerası.

CANON EOS R5 ÖZELLİKLERİ

EOS R5 aynı zamanda fotoğraf çekmek için de üst seviye özellikler sunuyor. 45 MP kamera sensörüne sahip model Nikon Z7 ve Panasonic S1R ile rekabet ediyor.

Kamerayla, manuel shutter üzerinde 12 fps, elektronik shutter üzerinden ise 20 fps hızında seri fotoğraf çekmek. Bu hızlar ise diğer kameralardan çok daha üstün rakamlar.

Kameranın ISO aralığı 100-51,200 arasında ve ISO 102,400 değerine kadar da genişletilebiliyor. EOS R5’i yüz, göz ve baş algılama sistemi aynı zamanda hayvanları da ayırt edebiliyor. Ayrıca cihazın öncülü ola EOS R’den daha iyi bir göz tanıma sistemi de vadediyor. Canon, EOS R5 ile çok daha uzaktan göz tanımasının mümkün olacağını hatırlatıyor. Aynı durum, çok daha küçük gözleri olan kişileri fotoğrafını çekerken de geçerli.

Suya dayanıklı kasasıyla sadece 738 gr ağırlığa sahip olan kamera bir pil ve SD hafıza kartıyla da geliyor.

CANON EOS R5 FİYATI

Yeni EOS R5, Temmuz’un sonunda piyasada olacak çıplak fiyatı 3899 dolar olacak. RF 24-105 F4 L IS USM lens ile birlikte satın almak isteyenler ise 4999 dolar ödemek durumunda.

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