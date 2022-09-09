HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 9 Eylül’de ne oldu, önemi nedir? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu anlamı ve önemi

9 Eylül’de ne oldu, önemi nedir? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu anlamı ve önemi

09.09.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül tarihi önemli günler içerisinde yer alıyor. Bu önemli günde ne olduğu ve anlamı merak ediliyor. 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulan İzmir'in simgesi olan bu gün, 2022 yılı itibariyle İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlanmış olacak. İşte 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu anlamı ve önemi...

9 Eylül’de ne oldu, önemi nedir? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu anlamı ve önemi

Bugün 9 Eylül tarihinde İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemi bilmeyen kişiler tarafından sorgulanıyor. 26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesi ve kurtuluşu bu tarihte gerçekleşmiştir. İşte 9 Eylül'ün anlamı...

9 EYLÜL TARİHİNİN ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos 1922'de Türk ordusu tarafından başlatılmış olan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. 30 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis Afyonlu Ahmet Çavuş tarafından tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerlemiş oldu ve Yunan birlikleri ile Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 günü de Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi. İzmir’e girerek Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çeken kişi ‘Kürt Reşo’ lakaplı Diyarbakırlı Süvari Çavuş Reşat Nazlı'dır.

İkinci Tümen'in öncülüğünü yapmakla görevlendirilen Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, Bornova'dan Halkapınar'a ilerleyişi sırasında Punta'daki Tuzakoğlu fabrikasına yaklaştıkları sırada fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğramıştır. Bu olayda 4 asker hayatını kaybetti ve hemen orada defnedildiler. Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmıştı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hükûmet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.

Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış vasıtasıyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış; Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na hitap etti! Mansur Yavaş: 'Sayın başkanım, size şikayet edeceğim'Sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na hitap etti! Mansur Yavaş: 'Sayın başkanım, size şikayet edeceğim'
Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacakBakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Flaş gelişme! Tamamı serbest bırakıldıFlaş gelişme! Tamamı serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

Korkunç olay! Hakim, çocuklarının evde olduğu sırada canına kıydı

Korkunç olay! Hakim, çocuklarının evde olduğu sırada canına kıydı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

İlginizi Çekebilir

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.