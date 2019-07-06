HABER

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı.Geleneksel havai fişeklerin patlamasıyla İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren ‘Boğa Festivali’ başladı.Belediye binasının balkonundan yapılan "Yaşasın Pamplona“ duyurusu ile start alan festival 14 Temmuz’a kadar 204 saat kesintisiz sürecek.

İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı.
Geleneksel havai fişeklerin patlamasıyla İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren ‘Boğa Festivali’ başladı.
Belediye binasının balkonundan yapılan "Yaşasın Pamplona“ duyurusu ile start alan festival 14 Temmuz’a kadar 204 saat kesintisiz sürecek. Beyaz kıyafetler giyen ve geleneksel olarak kırmızı bir fular takan koşucular salınan boğaların önünde koşacaklar.
Amerikalı romancı Ernest Hemingway, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çeken festivali ölümsüzleştiren kişi olarak biliniyor. Yarın sabahtan itibaren cesur koşucular 850 metrelik bir sokak boyunca boğaların boynuzlarına hedef olmamak için koşacak. Zaman zaman ölümcül olan bu festivalde hem izleyicilerin hem de izleyenlerin güvenliğini sağlamak için şehrin ortasına çitler kuruluyor. Ayrıca boğa çobanları, boğaların arkasından koşuyor. Boğaların dönmesini ve geriye doğru koşarak izleyicilerin üzerine koşmalarını engelliyor. Boğa güreşi bilgisine sahip dobladores denilen bu insanlar, kendilerini kritik noktalara yerleştirerek, koşucuların boğaların boynuzlarından koruyorlar.

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı

9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tacizcinin evini basıp, eşyalarını ateşe verdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'deki taciz skandalından sonra ortalık savaş alanına dönmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.