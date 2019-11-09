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9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü! Erzurum’da tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında saygı nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2019 08:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da düzenlenen 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü kapsamında dağcılar ve öğrenciler Aziziye ve Mecidiye tabyalarında ecdada saygı nöbeti tuttu. Atak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram, bu yıl 7. sini gerçekleştirdikleri ecdada saygı nöbeti İle gençlere tarihi bilinci aşılamak amacında olduklarını belirtti.

9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü! Erzurum’da tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında saygı nöbeti

Atak Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri Tarihi Aziziye Ve Mecidiye Tabyalarında gece yarısından itibaren nöbete başladı. Mecidiye Tabyası içinde bulunan kışlada Toplanan sporcu ve öğrencilere Etü Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Murat Küçükuğurlu tarafından 142 yıl önce Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında destanlaşan nücadele anlatıldı.

Atak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram, bu yıl 7. sini gerçekleştirdikleri ecdada saygı nöbeti İle gençlere tarihi bilinci aşılamak amacında olduklarını belirtti.

Daha sonra sporcular ve öğrenciler tabyaların gözetleme noktalarına çıkarak sabah ezanına kadar nöbet tuttu.

Etkinlikler kapsamında sabah namazı sonrası Erzurum Kent Merkezi’ndeki tüm camilerden okunacak selaların ardından Erzurum halkı Tabyalara yürüyecek.

(iha)


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Aziziye Mecidiye Erzurum saygı nöbeti Tabyalar Yürüyüşü 9 Kasım

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