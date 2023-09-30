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  4. 9 kez kazanamadığı ehliyet sınavına 10'uncu seferinde böyle girdi... Akılalmaz düzenek!

9 kez kazanamadığı ehliyet sınavına 10'uncu seferinde böyle girdi... Akılalmaz düzenek!

30.09.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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Mersin'de 2021 yılından bu yana toplamda 9 defa ehliyet sınavına girerek başarısız olan M.S., 10'uncu denemesinde akılalmaz bir kopya düzeneğiyle yakalandı. Sınav sonrası üzerindeki düzeneği çıkartmaya çalışırken yakalanan M.S. ve birçok farklı kişinin bu sayede sınavı geçtiği tespit edildi.

9 kez kazanamadığı ehliyet sınavına 10'uncu seferinde böyle girdi... Akılalmaz düzenek!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nda kopya çekilmesi olaylarının artması üzerine sınav merkezlerinin çevresinde önlem aldı. Ekipler, Suphi Öner Öğretmenevi e-Sinav Merkezi’ndeki sınavdan çıkan M.S.’nin üzerindeki gizli cihazı H.E. ve N.M.’nin çıkartmaya çalıştığını fark etti. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi.

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14 Ağustos’ta yine aynı düzenekle sınava girmeye çalışırken yakalanan Ç.S.'ye canlı teşhis işlemi yaptırıldığı ve kendisine cihazı yerleştirenlerin aynı kişiler olduğu belirlendi.

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9 DEFA BAŞARISIZ OLMUŞ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, gizli cihazla sınava girdiği tespit edilen M.S.'nin 2021 yılından bu zamana kadar toplam 9 kez sınava girdiği ve başarısız olduğu, son sınava gizli cihazla girdiği ve 74 puan aldığı tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen eşyalar arasında telefon ve cihaz düzeneği için özel tertibatlı iç çamaşırlarının bulunduğu anlaşıldı.

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin ehliyet sınavı kopya

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