9 kişi hayatını kaybetmişti! Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsüne ait son görüntüler ortaya çıktı

Korkunç kaza 9 Ağustos'ta meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, sabaha karşı Ankara Polatlı'nın Olukpınar köyü mevkiinde yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. Kazada otobüs şoförününde aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

KAZADAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kazadan önce muavin, hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde de kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor.

Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır