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9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Toros Dağları eteklerinde bulunan Taraşçı Mahallesi'nde eteklerinde yaşamını sürdüren 56 yaşındaki Ali Karal, 9 kişilik ailesine eski dönemlerden kalma bir yöntemle bakıyor. Geçimini sağlamak için sahibi olduğu bahçeyi atla süren Karal, 200 metrekarelik alana diktiği sebze ve meyvelerle hem ailesinin karnını doyuruyor, hem de yiyeceklerini komşularıyla paylaşıyor.

Karal'ın tarım işlerinde en büyük yardımcısı ise Sibel isimli atı. Ona gözü gibi bakan Karal, atına bağladığı kara sabanla toprağını ekime hazır hale getiriyor. Yazın ekim yapıp, kışın da karnını doyuracak ürünleri toplayan Karal ailesinin başka bir geçim kaynağı yok. Yaşadığı mahalledeki tek geçim kaynağı bahçesi olan Karal, kış için yiyecek ihtiyacının tamamını yaptığı ekimle karşılayabiliyor.

Ailesinin ekmeğini kara sabanla çıkarıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı Mahallesi'nde, 200 metrekarelik bahçesini maddi durumu iyi olmadığı için atına bağladığı kara sabanla süren 56 yaşındaki Ahmet Karal, tamamen doğal ürünler yetiştirerek ailesinin geçimini sağlıyor.
Toros Dağlarının eteklerinde yer alan mahallede yaşayan 9 kişilik Karal ailesi, eski dönemlerdeki gibi toprağı atla sürüyor, geçimlerini sağlamak için sebze ve meyve yetiştiriyor.
Başka bir geçim kaynağı olmayan ve bahçede yetiştirdikleri ürünleri tüketen aile, ürettiklerinin bir kısmını da komşularıyla paylaşıyor. Baba Ahmet Karal, 200 metrekarelik bahçesini "Sibel" adlı atına bağladığı kara sabanla çift sürerek ekime hazır hale getiriyor.
Bahçeyi 2 günde süren Karal'ın, bahçeyi ekmesi ise hava durumuna göre 1 hafta 10 günü buluyor. Karal, tarım işlerinde en büyük yardımcısı olan atı "Sibel"e gözü gibi bakıyor.

'BAŞKA BİR GEÇİM KAYNAĞIMIZ YOK'

'BAŞKA BİR GEÇİM KAYNAĞIMIZ YOK'
Ahmet Karal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimlerini yıllardır evlerinin 200 metrekare bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerle sağladıklarını söyledi.
Çocukları ve torunlarının bu bahçe sayesinde doğal ürünlerle beslendiğini anlatan Karal, "20 yaşından beri bu işi yapıyorum. Zamanında iş bulamadığım için mecbur kaldım ve bahçe ekmeye başladım. Yazın ekiyor, kışın da karnımızı doyuruyoruz. Zaten başka bir geçim kaynağımız yok." diye konuştu.

'BU MAHALLEDE YAPABİLECEĞİMİZ İŞ BU'

'BU MAHALLEDE YAPABİLECEĞİMİZ İŞ BU'
Bahçede yaz kış yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için fasulye, bamya, patates, domates, biber, patlıcan ve meyve yetiştirdiklerini belirten Karal, şöyle devam etti:
"Hayvanlarımız için de arpa ve yulaf ekiyoruz. Bunlarla malımıza bakıyoruz, onlar da bize bakıyor. Bu mahallede yapabileceğimiz iş bu. Başka işimiz gücümüz olmadığı için el emeğiyle çalışıyor, yetiştirdiğimiz organik ürünlerle karnımızı doyuruyoruz. Kalırsa eşimize dostumuza da veriyoruz."
Karal, maddi gücü elvermediği için bahçesine traktör getiremediğini şu sözlerle anlattı: "Atla, sabanla, tırmıkla ekini sürüyorum. Tamamen doğal bir şekilde yapıyoruz. Yiyeceğimiz, içeceğimiz organik burada. Mahallemizde organik ürünleri kendi çabamızla, az maliyetle yetiştiriyoruz. Tabii herkes traktörle yapıyor ama bizim durumumuz olmadığı için kendimiz yapıyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
Konya kara saban Toros Dağları

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