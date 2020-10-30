9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenisten Azerbaycan'a saldırılarda birçok savaş suçu işledi. Ermenistan'ın Azerbaycan karşı işlediği suçlar hakkında soruşturma başlattık" dedi.
27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın saldırıları sonucu 91 sivil öldü, 400 sivil yaralandı. Açıklama Azerbaycan Başsavcılığı'dan geldi.Açıklamasında, "1 bebek, 10 çocuk, 27 kadın, 53 erkek, 15 yaşlı sivil yaşamını yitirdi" denildi.
Ermenis'tan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, paylaştı. Hacıyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ermenisten Azerbaycan'a saldırılarda birçok savaş suçu işledi.
Ermenistan bu saldırılardan işgalci, saldırgan bir ülke olarak tam sorumludur.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı en acımasız askeri suçu Hocalı soykırımıydı. Bu eylemler sürüyor.
Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yasa dışı yerleşim politikası yürütüyor
Emenistan işgal altında tuttuğu toprakların demografik yapısını değiştiriyor.
Azerbaycan vatandaşlarına karşı suç işleyen taraflara karşı ulusal hukuk sistemimizde de adım atacağız. Ermenistan'ın Azerbaycan karşı işlediği suçlar hakkında soruşturma başlattık.
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Berde'ye misket bombası atıldığını teyit etti. Bu iki örgütün temsilcilerinin kısa zamanda Azerbaycan'ı ziyaret etmesini bekliyoruz.
Berde'ye misket bombası atıldığını kanıtlayan yeterli delillere sahibiz.
Hocalı soykırımına gereken tepki verilseydi, Ruanda soykırımı gibi diğer soykırımlar önlenebilirdi.