9 Ocak Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekiliş sonuçları binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. 9 Ocak Süper Loto çekilişinin sonuçlarına haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

9 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

