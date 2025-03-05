9 soruda seni stresten kurtaracak şeyi söylüyoruz!

1/9 Stresli bir günün ardından kendini genelde nasıl hissedersin? Sevdiklerimle olup kafamı dağıtmam gerekir. Sadece sessiz bir köşeye çekilip kafa dinlemek isterim. İçimdeki bütün enerjiyi atmak isterim. Duygularımı bir şekilde ifade etme ihtiyacım olur.

2/9 Biraz rahatlamak için bunlardan hangisi sana daha cazip geliyor? Spor salonunda ter atmak. Arkadaşlarla buluşmak. Doğada huzur bulmak. Müzik dinlemek.

3/9 İşte ya da okulda yoğun bir gün geçiriyorsan kendine nasıl bir mola verirsin? Mini bir yoga akışı yaparım. Biraz temiz hava alırım. Defterime bir şeyler karalar ya da hemen müzik açarım. Yakın arkadaşımı arayıp hemen başımdan geçenleri anlatırım.

4/9 Stres seviyen yükseldiğinde vücudun nasıl tepki verir? Başım ağrır ve yorgun hissederim, dışarı çıkmak isterim. Kaslarım kasılır, hareket etme ihtiyacım artar. İçimde bir şeyler birikir, konuşmaya ihtiyacım olur. Duygularım yoğunlaşır, bazen yazmak ya da çizmek isterim.

5/9 Bir hafta sonunu tamamen kendine ayırabiliyor olsan, ne yapardın? Deniz kenarında yürürüm. Güzel bir kahve buluşması planlarım. Bir atölyeye katılırım. Hemen dans gibi enerjik bir etkinliğine katılırım.

6/9 Peki stresliyken seni en çok rahatlatan şeylerden biri nedir? Uzun süredir beklediğim o filmi izlemek. Kendi başıma kalıp kitap okumak. Samimi bir arkadaş sohbeti yapmak. Meditasyon veya yoga yapmak.

7/9 Sana en çok iyi gelen müzik türü hangisi? Pop ve rap gibi popüler parçalar. Tekno ve house gibi enerjik şarkılar. Lofi ve akustik tınılar. Klasik ve jazz besteler.

8/9 Yeni bir şehri keşfetmeye gittiğinde ilk olarak hangi noktayı ziyaret edersin? Doğal ve tarihi alanlar. Sanat galerileri ve müzeler. Eğlence ve etkinlik merkezleri. Popüler kafeler, restoranlar ve diğer mekanlar.