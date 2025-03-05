9 soruda seni stresten kurtaracak şeyi söylüyoruz!

Hayat koşuşturmacası, iş stresi ve bitmeyen sorumluluklar derken hepimiz zaman zaman tükenmiş hissediyoruz. Ama stresle başa çıkmanın en iyi yolu kişiye özeldir! Acaba senin stresini azaltacak şey ne? Stres yönetimi için ne yapman gerek?
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