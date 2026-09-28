Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike

Evde mum yakmak hoşunuza gidiyor olabilir. Ama yanan mumlar evin havasını kirletiyor. Eğer mum yandıktan sonra evini havalandırmazsan hava kalitesi etkilenir elbette.
Evin güzel kokması için tütsü yakıyoruz. Ama fazla yakılan tütsüler evin havasını kirletiyor. O yüzden tütsü kullandıktan sonra o odayı havalandırmak gerek.
Temizlikte kullandığımız süpürgeler de evin havasını kirletebiliyor. Uygun filtresi olmayan süpürgelerle evi süpürdüğünde aslında temizlemekten çok kirletiyorsun diyebiliriz.
Tozları kuru bezle alıyorsan o zaman evi temizlemiyor hatta havasını kirletiyorsun. Çünkü kuru bezle yapılan temizlik sırasında tozlar havaya karışıyor. Bu yüzden nemli bezle toz almak gerekiyor.
Evdeki halılar, perdeler ya da diğer tekstil ürünleri tozları tutuyor. Bu da evin havasının kirlenmesine neden oluyor. Halıların üzerine yürümek ya da koltuklara oturmak bu tozların havaya karışmasına neden olabiliyor.
Temizlik yaparken kullandığımız ürünler aslında havayı kirletebiliyor. Bu ürünlerden salınan kimyasallar havaya karışıyor ve evinin havasının kirlenmesine neden oluyor.
Evde sigara içiliyorsa bu havayı en çok kirleten şeylerden biri. Sigaranın dumanı evde özellikle tekstil ürünlerine tutunuyor ve havanın kirlenmesine neden oluyor.
Evini yeterince havalandırmıyorsan bu kirliliğin en büyük nedeni. Evi düzenli şekilde havalandırdığında evde biriken kirleri uzaklaştırmak mümkün oluyor.
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