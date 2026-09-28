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Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike

Evdeki havanın temiz olduğunu varsayıyoruz ama gerçekten temiz mi? Günlük yaşamda fark etmesek de evdeki havamızı kirleten birçok şey var. Neler bunlar peki?

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike

1. Evde pişen yemekler

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 1


Pişirdiğimiz yemeklerin dumanı ve partikülleri havaya çıkıyor ve evin havasını kirletiyor. Özellikle kızartma yapıldığında yağlar havaya karışıyor. İyi bir davlumbaz kullanılmadığında bu evin havasını kirletiyor.

2. Mumlar

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 2

Evde mum yakmak hoşunuza gidiyor olabilir. Ama yanan mumlar evin havasını kirletiyor. Eğer mum yandıktan sonra evini havalandırmazsan hava kalitesi etkilenir elbette.

3. Tütsü

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 3
Evin güzel kokması için tütsü yakıyoruz. Ama fazla yakılan tütsüler evin havasını kirletiyor. O yüzden tütsü kullandıktan sonra o odayı havalandırmak gerek.

4. Süpürgeler

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 4
Temizlikte kullandığımız süpürgeler de evin havasını kirletebiliyor. Uygun filtresi olmayan süpürgelerle evi süpürdüğünde aslında temizlemekten çok kirletiyorsun diyebiliriz.

5. Toz almak

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 5
Tozları kuru bezle alıyorsan o zaman evi temizlemiyor hatta havasını kirletiyorsun. Çünkü kuru bezle yapılan temizlik sırasında tozlar havaya karışıyor. Bu yüzden nemli bezle toz almak gerekiyor.

6. Halılar

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 6
Evdeki halılar, perdeler ya da diğer tekstil ürünleri tozları tutuyor. Bu da evin havasının kirlenmesine neden oluyor. Halıların üzerine yürümek ya da koltuklara oturmak bu tozların havaya karışmasına neden olabiliyor.

7. Temizlik ürünleri

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 7
Temizlik yaparken kullandığımız ürünler aslında havayı kirletebiliyor. Bu ürünlerden salınan kimyasallar havaya karışıyor ve evinin havasının kirlenmesine neden oluyor.

8. Sigara dumanı

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 8
Evde sigara içiliyorsa bu havayı en çok kirleten şeylerden biri. Sigaranın dumanı evde özellikle tekstil ürünlerine tutunuyor ve havanın kirlenmesine neden oluyor.

9. Yetersiz havalandırma

Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike 9
Evini yeterince havalandırmıyorsan bu kirliliğin en büyük nedeni. Evi düzenli şekilde havalandırdığında evde biriken kirleri uzaklaştırmak mümkün oluyor.

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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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