Evdeki görünmeyen partikül boyutları… Soluduğumuz havayı kirleten 9 gizli tehlike

1. Evde pişen yemekler

2. Mumlar

Pişirdiğimiz yemeklerin dumanı ve partikülleri havaya çıkıyor ve evin havasını kirletiyor. Özellikle kızartma yapıldığında yağlar havaya karışıyor. İyi bir davlumbaz kullanılmadığında bu evin havasını kirletiyor.

Evde mum yakmak hoşunuza gidiyor olabilir. Ama yanan mumlar evin havasını kirletiyor. Eğer mum yandıktan sonra evini havalandırmazsan hava kalitesi etkilenir elbette.

3. Tütsü



Evin güzel kokması için tütsü yakıyoruz. Ama fazla yakılan tütsüler evin havasını kirletiyor. O yüzden tütsü kullandıktan sonra o odayı havalandırmak gerek.

4. Süpürgeler



Temizlikte kullandığımız süpürgeler de evin havasını kirletebiliyor. Uygun filtresi olmayan süpürgelerle evi süpürdüğünde aslında temizlemekten çok kirletiyorsun diyebiliriz.

5. Toz almak



Tozları kuru bezle alıyorsan o zaman evi temizlemiyor hatta havasını kirletiyorsun. Çünkü kuru bezle yapılan temizlik sırasında tozlar havaya karışıyor. Bu yüzden nemli bezle toz almak gerekiyor.

6. Halılar



Evdeki halılar, perdeler ya da diğer tekstil ürünleri tozları tutuyor. Bu da evin havasının kirlenmesine neden oluyor. Halıların üzerine yürümek ya da koltuklara oturmak bu tozların havaya karışmasına neden olabiliyor.

7. Temizlik ürünleri



Temizlik yaparken kullandığımız ürünler aslında havayı kirletebiliyor. Bu ürünlerden salınan kimyasallar havaya karışıyor ve evinin havasının kirlenmesine neden oluyor.

8. Sigara dumanı



Evde sigara içiliyorsa bu havayı en çok kirleten şeylerden biri. Sigaranın dumanı evde özellikle tekstil ürünlerine tutunuyor ve havanın kirlenmesine neden oluyor.

9. Yetersiz havalandırma



Evini yeterince havalandırmıyorsan bu kirliliğin en büyük nedeni. Evi düzenli şekilde havalandırdığında evde biriken kirleri uzaklaştırmak mümkün oluyor.