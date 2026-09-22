KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evdeki hijyen standartların ne kadar yüksek?

Evin temiz olmasıyla hijyenik olması aynı şey değil! Peki sen ev temizliğinde ne kadar dikkatlisin? Havludan mutfak süngerine, telefondan yatağına kadar birçok alışkanlığın temizlik anlayışını gösteriyor.

Evdeki hijyen standartların ne kadar yüksek?

Bakalım senin hijyen standartların ne kadar yüksek? Haydi başlayalım! 👇

Evdeki hijyen standartların ne kadar yüksek?

1/8

Eve girer girmez yaptığın ilk şey hangisi?

Eve girer girmez yaptığın ilk şey hangisi?
Ellerimi yıkamak.
Üstümü değiştirmek.
Telefonumu temizlemek.
Koltuğa yayılmak.
2/8

Dışarıda giydiğin ayakkabıları evde nerede tutarsın?

Dışarıda giydiğin ayakkabıları evde nerede tutarsın?
Ayakkabılıkta tutarım tabii ki.
Antrede dururlar.
Kapının hemen yanında tutarım.
Valla neresi uygun olursa artık.
3/8

Peki duştan çıktıktan sonra kullandığın havluyu ne yaparsın?

Peki duştan çıktıktan sonra kullandığın havluyu ne yaparsın?
Asarak kuruturum.
Banyoda bırakırım.
Kaloriferin üzerine koyarım.
Yerde bırakırım.
4/8

Mutfak tezgahına çiğ et koyduktan sonra ne yaparsın?

Mutfak tezgahına çiğ et koyduktan sonra ne yaparsın?
Hemen temizlerim.
Yemek bitince temizlerim.
Sadece suyla silerim.
Temizlemeyi sonraya bırakırım.
5/8

Yatağında en çok hangi kumaşı tercih edersin?

Pamuk
Saten
Keten
Polar
6/8

Mutfak süngerini ne zaman değiştirirsin?

Mutfak süngerini ne zaman değiştirirsin?
Düzenli olarak değiştiririm.
Eskidiğinde tabii ki!
Kötü kokmaya başlayınca.
Çok uzun süre kullanırım.
7/8

Banyo temizliğinde en çok hangisini kullanırsın?

Çamaşır suyu
Sirke
Tuz ruhu
Sabun
8/8

Son olarak evde temizlik yaparken bunlardan hangisini mutlaka ama mutlaka temizlersin?

Son olarak evde temizlik yaparken bunlardan hangisini mutlaka ama mutlaka temizlersin?
Kapı kolları
Kumanda
Çöp kutusu
Sehpa
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.