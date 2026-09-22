Bakalım senin hijyen standartların ne kadar yüksek? Haydi başlayalım! 👇
Evdeki hijyen standartların ne kadar yüksek?
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Eve girer girmez yaptığın ilk şey hangisi?
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Dışarıda giydiğin ayakkabıları evde nerede tutarsın?
Ayakkabılıkta tutarım tabii ki.
Kapının hemen yanında tutarım.
Valla neresi uygun olursa artık.
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Peki duştan çıktıktan sonra kullandığın havluyu ne yaparsın?
Kaloriferin üzerine koyarım.
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Mutfak tezgahına çiğ et koyduktan sonra ne yaparsın?
Yemek bitince temizlerim.
Temizlemeyi sonraya bırakırım.
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Yatağında en çok hangi kumaşı tercih edersin?
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Mutfak süngerini ne zaman değiştirirsin?
Düzenli olarak değiştiririm.
Çok uzun süre kullanırım.
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Banyo temizliğinde en çok hangisini kullanırsın?
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Son olarak evde temizlik yaparken bunlardan hangisini mutlaka ama mutlaka temizlersin?
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