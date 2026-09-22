Bakalım senin hijyen standartların ne kadar yüksek? Haydi başlayalım! 👇

Evdeki hijyen standartların ne kadar yüksek? 1/8 Eve girer girmez yaptığın ilk şey hangisi? Ellerimi yıkamak. Üstümü değiştirmek. Telefonumu temizlemek. Koltuğa yayılmak. 2/8 Dışarıda giydiğin ayakkabıları evde nerede tutarsın? Ayakkabılıkta tutarım tabii ki. Antrede dururlar. Kapının hemen yanında tutarım. Valla neresi uygun olursa artık. 3/8 Peki duştan çıktıktan sonra kullandığın havluyu ne yaparsın? Asarak kuruturum. Banyoda bırakırım. Kaloriferin üzerine koyarım. Yerde bırakırım. 4/8 Mutfak tezgahına çiğ et koyduktan sonra ne yaparsın? Hemen temizlerim. Yemek bitince temizlerim. Sadece suyla silerim. Temizlemeyi sonraya bırakırım. 5/8 Yatağında en çok hangi kumaşı tercih edersin? Pamuk Saten Keten Polar 6/8 Mutfak süngerini ne zaman değiştirirsin? Düzenli olarak değiştiririm. Eskidiğinde tabii ki! Kötü kokmaya başlayınca. Çok uzun süre kullanırım. 7/8 Banyo temizliğinde en çok hangisini kullanırsın? Çamaşır suyu Sirke Tuz ruhu Sabun 8/8 Son olarak evde temizlik yaparken bunlardan hangisini mutlaka ama mutlaka temizlersin? Kapı kolları Kumanda Çöp kutusu Sehpa