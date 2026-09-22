Temizlik yaparken zamanı ne kadar doğru yönetiyorsun?

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Temizliğe başlamadan önce ilk işin ne olur?
Önce malzemeleri hazırlarım.
Bir kahve içer, öyle başlarım.
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Salon bitti, mutfak hala savaş alanı. Ne yaparsın?
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Temizlik sırasında telefonun çaldı, ne yaparsın?
Hemen açarım, mola vermiş olurum.
Temizlik bittiğinde dönerim.
Bir bakayım derken 30 dakika geçer.
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Bir odayı temizlerken başka bir odada dağınıklık görürsen ne olur?
Orayı da hızlıca hallederim.
O odayı en sona bırakırım.
"Sonra" derim ve unuturum...
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Haftada kaç gün temizlik yaparsın?
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En sevmediğin ev işi hangisi?
Banyo ve mutfak detayları...
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Temizlik ortalama ne kadar sürer?
Başladığım gün bitmesi mümkün değil...
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Temizlik yaparken en çok neyi ertelersin?
Yemek yapmaya zaman kalmaz.
Çamaşırlara bir türlü sıra gelmez.
Her şeyi ertelerim desem...🙄
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