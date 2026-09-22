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Temizlik yaparken zamanı ne kadar doğru yönetiyorsun?

Temizlik yapmaya başladığında “Bir saate biter.” deyip üç saat sonra hala mutfakta mısın? Yoksa neyi, ne zaman yapacağını bilenlerden misin? Soruları cevapla, bakalım temizlik yaparken zamanını ne kadar iyi yönetiyorsun söyleyelim!

Temizlik yaparken zamanı ne kadar doğru yönetiyorsun?

Temizlik yaparken zamanı ne kadar doğru yönetiyorsun?

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Temizliğe başlamadan önce ilk işin ne olur?

Temizliğe başlamadan önce ilk işin ne olur?
Önce malzemeleri hazırlarım.
Kısaca plan yaparım.
Önce müzik açarım. 🎶
Bir kahve içer, öyle başlarım.
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Salon bitti, mutfak hala savaş alanı. Ne yaparsın?

Salon bitti, mutfak hala savaş alanı. Ne yaparsın?
Hemen mutfağa girişirim!
Önce kısa bir mola.
Salona tekrar bakarım.
Bugünlük bu kadar yeter!
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Temizlik sırasında telefonun çaldı, ne yaparsın?

Temizlik sırasında telefonun çaldı, ne yaparsın?
Hemen açarım, mola vermiş olurum.
Kısa konuşurum.
Temizlik bittiğinde dönerim.
Bir bakayım derken 30 dakika geçer.
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Bir odayı temizlerken başka bir odada dağınıklık görürsen ne olur?

Bir odayı temizlerken başka bir odada dağınıklık görürsen ne olur?
İşime devam ederim.
Orayı da hızlıca hallederim.
O odayı en sona bırakırım.
"Sonra" derim ve unuturum...
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Haftada kaç gün temizlik yaparsın?

Haftada kaç gün temizlik yaparsın?
Her gün!
Haftada 3 gün yeterli.
Haftada 1 yeter ya!
Canım ne zaman isterse!
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En sevmediğin ev işi hangisi?

En sevmediğin ev işi hangisi?
Toz almak.
Ütü yapmak.
Cam silmek.
Banyo ve mutfak detayları...
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Temizlik ortalama ne kadar sürer?

Temizlik ortalama ne kadar sürer?
Maksimum yarım saat!
1-2 saate biter.
3-4 saate anca...
Başladığım gün bitmesi mümkün değil...
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Temizlik yaparken en çok neyi ertelersin?

Temizlik yaparken en çok neyi ertelersin?
Bulaşıklar hep kalır.
Yemek yapmaya zaman kalmaz.
Çamaşırlara bir türlü sıra gelmez.
Her şeyi ertelerim desem...🙄
Anahtar Kelimeler:
Philips Temizlik Philips Ev Aletleri
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