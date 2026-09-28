KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey

Mevsim geçişi demek bazıları için alerji demek. Polen miktarının artması ve sıcaklık değişimleri alerjileri tetikleyebiliyor. Bu alerji nasıl hafifletilebilir?

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey

1. Polenlerin yoğun olduğu zamanlarda dışarıda olmamak gerek.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 1
Polen seviyeleri gün içinde değişiyor. Alerjinin tetiklenmemesi için polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarıda daha az vakit geçirmelisin. Sabah saatlerini kapalı mekanlarda geçirmek senin için daha iyi olabilir yani.

2. Eve geldiğinde yüzünü yıkamak iyi fikir.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 2
Dışarıdayken polenler saçlara, cilde ve kıyafetlere yapışabiliyor. O yüzden dışarıdan eve geldiğinde ilk iş yüzünü yıkamak ve üstünü değiştirmek olmalı. Bu sayede polenlerden kendini uzaklaştırabilirsin.

3. Hiç serum fizyolojik kullandın mı?

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 3
Burnu tıkananlar için serum fizyolojik ya da tuzlu su solüsyonları kullanılabiliyor. Burnunu yıkarken kullanabileceğin bu tarz ürünler rahatlamana yardımcı olacaktır. Bunun için doktoruna danışmalısın elbette.

4. Evin havalanması şart!

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 4
Ama polenlerin yoğun olduğu dönemlerde pencereler açık kalırsa bu şikayetleri artırabilir. Bu dönemlerde camları gün boyu açık tutmak yerine polenlerin yoğun olmadığı saatlerde açmak daha iyi bir fikir.

5. Çamaşırlarını evde kurutmalısın.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 5
Dışarıda çamaşır kuruttuğunda polenler kıyafetlere yapışabiliyor. Bu da alerjinin artmasına neden oluyor tabii. O yüzden mümkün oldukça çamaşırları evde kurutmaya çalışmalısın.

6. Evi temizlerken tozu havalandırmamak gerekiyor.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 6
Polenler dışında tozlar da alerjiye neden olabiliyor. O yüzden temizlik yaparken tozları dağıtmamak gerek. Ama evi temizlerken tozlar evin içine dağıtılabiliyor. O yüzden HEPA filtreli süpürge kullanmak gerekiyor.

7. Gözleri kaşımak en büyük yanlış.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 7
Alerji sırasında gözlerde kaşınma ve sulanma olabiliyor. En büyük yanlışlardan biri gözler bu haldeyken sürekli kaşımak. Gözlerin bu haldeyken soğuk kompres uygulayarak rahatlayabilirsin.

8. Dışarıda güneş gözlüğü kullanmayı deneyebilirsin.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 8
Güneş gözlüğü takarak dışarıdayken gözünü polenlerden koruman mümkün. Özellikle açık havada uzun süre kalacaksan gözlük senin için şart!

9. Alerji için ilaç kullanırken dikkat!

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 9
Alerji belirtileri var diye kendi başına ilaç kullanman doğru değil. Her burun akıntısı ya da göz yanması alerji demek değil. O yüzden belirti varsa mutlaka doktora danışmalısın.

10. Belirtileri takip etmek önemli.

Mevsim geçişlerinde alerji krizlerini hafifletmeye yardımcı olan 10 şey 10
Alerjini anlamak için hangi dönemde, ne tür belirtiler gösterdiğini not etmek önemli. Bu sayede neyin seni daha çok etkilediğini öğrenebilirsin. Ona göre kendini koruman mümkün olur.

Anahtar Kelimeler:
Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.